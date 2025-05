El famoso humorista que obtuvo la ciudadanía estadounidense tras nueve años y detalló su proceso: “Muy difícil”

Ronny Chieng, comediante y corresponsal del programa The Daily Show, se convirtió en ciudadano estadounidense y contó cómo se siente por haber obtenido la naturalización en este momento político, donde el gobierno de Donald Trump lleva adelante una cruzada contra la inmigración y una guerra comercial con gran parte del mundo. “Es como si te unieras a un imperio del mal”, dijo con ironía.

Así fue su camino hasta obtener la ciudadanía estadounidense

Chieng nació en Johor Bahru, Malasia. Su familia emigró a Estados Unidos cuando era niño y vivió hasta los siete años en el país norteamericano, cuando regresaron a Asia. El comediante cursó la escuela en Singapur y luego estudió en Australia. Recién volvió a instalarse en Estados Unidos hace diez años, con el objetivo de desarrollar su carrera humorística. “He estado intentando regresar desde que me fui en 1993”, confió en una entrevista con Variety.

Chieng ya es ciudadano de EE.UU. y contó cómo se siente al respecto X: @ronnychieng

Tras su llegada a Nueva York en 2015, Chieng se integró al equipo de The Daily Show. Su papel como corresponsal lo catapultó a la fama dentro del circuito del humor político en televisión. También logró dar el salto al cine: actuó en películas de alto perfil como Crazy Rich Asians, (2018) y Shang-Chi y La leyenda de los diez anillos (2021).

Su deseo de instalarse en Estados Unidos lo llevó a intentar obtener la ciudadanía, un trámite que le demandó nueve años. “Rechazo ofertas para hacer giras en el extranjero todo el tiempo. No me interesa, porque vengo de allí. He estado intentando venir aquí... así que tiene sentido para mí obtener la ciudadanía, porque si salgo de EE.UU., sé que puedo volver a lo que he estado construyendo aquí”, explicó.

Cómo obtuvo su ciudadanía de EE.UU.: la entrevista, cien preguntas y una felicitación especial

Chieng recibió la confirmación de su ciudadanía de EE.UU. a principios de abril. Se enteró un momento particular: el mismo día que debía entrevistar al actor Bill Murray en The Daily Show. Durante la grabación de ese episodio, el actor de Los Cazafantasmas lo felicitó públicamente. “Acabo de pasar entre bastidores. Dijeron que estabas muy emocionado hoy porque acabas de descubrir que te has convertido en ciudadano estadounidense”, comentó el actor al aire.

“Gracias, eres el mejor”, le respondió el comediante antes de fundirse en un abrazo y retomar la conducción del programa, aunque no pudo evitar referirse a su situación migratoria y confirmar la noticia a la audiencia.

En tono seco, típico de su estilo humorístico, describió el proceso para tramitar la ciudadanía: “Tuve que ir a una entrevista. Te hacen unas cien preguntas. Son preguntas que apuesto a que ninguno de ustedes puede responder. Tuve que memorizar cuántas colonias había, cuántos estados hay y quién es el presidente actual. Fue muy difícil”, relató.

Cómo es ser ciudadano de EE.UU. para Chieng: su opinión sobre Donald Trump y sus políticas

Desde su incorporación a The Daily Show, el contexto político estadounidense estuvo marcado por la figura de Donald Trump. “Esto de Trump es todo lo que he conocido. Desde que llegué a Estados Unidos, la sombra del presidente Donald Trump ha estado, acechando o a cargo”, comentó el comediante.

El comediante Ronny Chieng, estrella de Daily Show X: @ronnychieng

Según señaló, el segundo mandato de Trump es “un momento extraño” para conseguir la ciudadanía de EE.UU. porque “lo que me atrajo de Estados Unidos fue Volver al Futuro, fue Seinfeld, fue Michael Jordan, no fue la guerra de Irak", dijo.

Por este motivo, consideró “extraño” haberse convertido estadounidense durante este gobierno. “Es como si te unieras a un imperio del mal, pero no es por eso que te uniste. Dio la casualidad de que el imperio del mal tenía algunos programas de televisión muy buenos, y hacen monólogos cómicos en la Estrella de la Muerte”, bromeó.