Golpe a la green card en mayo 2026: el cambio que frena el avance del trámite para miles de migrantes

El más reciente Boletín de visas muestra ajustes en las fechas de acción final que determinan cuándo un caso puede recibir resolución definitiva. En mayo de 2026, varias categorías de preferencia familiar se han estancado e incluso muestran retrocesos en comparación con meses previos.

Qué cambia en mayo para los solicitantes de la green card

El documento del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) detalla los límites mensuales basados en la disponibilidad anual de visas establecida por ley. En el caso de solicitudes de green card patrocinadas por familiares, las fechas para México dentro de la categoría F2A (cónyuges e hijos menores de residentes permanentes) permanecen sujetas a límites que restringen la aprobación inmediata.

Los migrantes casados con ciudadanos americanos pueden acceder a la green card o naturalización Freepik

El boletín indica que el ritmo de avance no responde a la demanda acumulada, lo que genera rezagos prolongados para quienes iniciaron su trámite hace años.

Las fechas de prioridad afectan los nuevos pedidos de green card en EE.UU.

El DOS también publicó las fechas de presentación, que marcan cuándo un solicitante puede iniciar la última etapa del trámite. Para mayo de 2026, estas fechas muestran pocos cambios relevantes en varias categorías, lo que restringe el ingreso de nuevos expedientes a fases más avanzadas. Esto implica que muchos solicitantes no pueden completar su solicitud, pese a cumplir con requisitos previos.

En categorías laborales, como EB-2 y EB-3, las fechas aplicables para México siguen sin avances. El documento señala que la alta demanda global obliga a mantener controles estrictos en la emisión de visas. Esto repercute directamente en trabajadores calificados que dependen de estos permisos para regularizar su estatus. Además, afecta tanto a solicitantes principales como a sus familiares dependientes.

El trámite de green card podría demorar más para los mexicanos (Freepik)

Límite anual de visas restringe nuevos trámites de green card en EE.UU.

El sistema que regula los trámites opera bajo un número máximo anual de visas por categoría y por país. Así, se genera acumulación de casos cuando la demanda supera la oferta. El Boletín de visas de mayo de 2026 confirma que estos topes continúan sin modificaciones, lo que provoca que los tiempos de espera se extiendan durante años; en especial para países con alta demanda como México.

El Uscis es la entidad encargada de regular la aprobación o negación de green cards Imagen ilustrativa generada con IA

Fechas de prioridad para trámites migratorios en EE.UU.

De acuerdo con lo establecido por el DOS, estas son las fechas de acción final correspondientes para cada categoría: