Golpe a la green card en mayo 2026: el cambio que frena el avance del trámite para miles de migrantes
Los ajustes en la disponibilidad para ciertos trámites limitan el progreso de las nuevas solicitudes en distintas categorías; el boletín indica que el ritmo de avance no responde a la demanda acumulada
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El más reciente Boletín de visas muestra ajustes en las fechas de acción final que determinan cuándo un caso puede recibir resolución definitiva. En mayo de 2026, varias categorías de preferencia familiar se han estancado e incluso muestran retrocesos en comparación con meses previos.
Qué cambia en mayo para los solicitantes de la green card
El documento del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) detalla los límites mensuales basados en la disponibilidad anual de visas establecida por ley. En el caso de solicitudes de green card patrocinadas por familiares, las fechas para México dentro de la categoría F2A (cónyuges e hijos menores de residentes permanentes) permanecen sujetas a límites que restringen la aprobación inmediata.
El boletín indica que el ritmo de avance no responde a la demanda acumulada, lo que genera rezagos prolongados para quienes iniciaron su trámite hace años.
Las fechas de prioridad afectan los nuevos pedidos de green card en EE.UU.
El DOS también publicó las fechas de presentación, que marcan cuándo un solicitante puede iniciar la última etapa del trámite. Para mayo de 2026, estas fechas muestran pocos cambios relevantes en varias categorías, lo que restringe el ingreso de nuevos expedientes a fases más avanzadas. Esto implica que muchos solicitantes no pueden completar su solicitud, pese a cumplir con requisitos previos.
En categorías laborales, como EB-2 y EB-3, las fechas aplicables para México siguen sin avances. El documento señala que la alta demanda global obliga a mantener controles estrictos en la emisión de visas. Esto repercute directamente en trabajadores calificados que dependen de estos permisos para regularizar su estatus. Además, afecta tanto a solicitantes principales como a sus familiares dependientes.
Límite anual de visas restringe nuevos trámites de green card en EE.UU.
El sistema que regula los trámites opera bajo un número máximo anual de visas por categoría y por país. Así, se genera acumulación de casos cuando la demanda supera la oferta. El Boletín de visas de mayo de 2026 confirma que estos topes continúan sin modificaciones, lo que provoca que los tiempos de espera se extiendan durante años; en especial para países con alta demanda como México.
Fechas de prioridad para trámites migratorios en EE.UU.
De acuerdo con lo establecido por el DOS, estas son las fechas de acción final correspondientes para cada categoría:
- F1 (hijos solteros de ciudadanos estadounidenses) se mantienen en el 22 de noviembre de 2015 para la mayoría de países. Para México se establece en el 1° de abril de 2005.
- F2A (cónyuges e hijos menores de residentes permanentes), se mantiene como “current” (disponibilidad inmediata) para todos los países.
- F2B (hijos solteros mayores de edad de residentes permanentes), la fecha para la mayoría de países es el 1° de enero de 2017. Para México retrocede hasta el 1° de enero de 2006.
- F3 (hijos casados de ciudadanos estadounidenses), la fecha global se fija en el 1° de abril de 2010. Para México es el 15 de junio de 2001.
- F4 (hermanos de ciudadanos estadounidenses), la fecha general es el 1° de agosto de 2008. Para México se ubica en el 15 de marzo de 2001.
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