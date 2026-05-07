DACA y permiso de trabajo: cuándo conviene renovarlo para evitar retrasos que pongan en riesgo el empleo

Los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) deben renovar su registro para mantener su protección migratoria y poder solicitar una autorización de empleo. Sin embargo, el propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) advierte que iniciar el trámite demasiado tarde puede provocar retrasos que afecten el permiso de trabajo y la continuidad laboral.

Para evitar retrasos: cuándo iniciar el trámite de renovación de DACA y el permiso de trabajo

Lo ideal es renovar la permanencia en el programa entre 120 y 150 días (cuatro a cinco meses) antes del vencimiento para minimizar riesgos, ya que los tiempos de procesamiento pueden llegar a 122 días o más.

Actualmente, miles de beneficiarios, conocidos como “Dreamers”, enfrentan retrasos en el procesamiento de sus renovaciones. Las estadísticas del Uscis, citadas por CBS17, muestran cambios en los tiempos de espera.

Entre octubre de 2025 y febrero de 2026, el promedio de espera para las renovaciones de DACA aumentó a 70 días, en comparación con los 15 días registrados en el año fiscal 2025. A finales de abril de 2026, la agencia informó que la mayoría de las solicitudes se completaban en unos 122 días, aunque legisladores y grupos de defensa aseguran que algunos solicitantes han esperado seis meses o más.

Por su parte, el Uscis invita a los beneficiarios del programa DACA a presentar su solicitud de renovación al menos cinco meses antes de la fecha de vencimiento que figura en su notificación, es decir, en su formulario I-797.

La agencia indica que si bien ese tipo de solicitudes tienen un tiempo de respuesta de 120 días, no pueden garantizarlo debido a la cantidad de formularios que reciben.

Esperar hasta los últimos meses para renovar el DACA puede retrasar la respuesta del Uscis. En consecuencia, los beneficiarios podrían enfrentar interrupciones laborales o perder la protección migratoria si su autorización expira antes de recibir una respuesta.

El Uscis recomienda iniciar el proceso de renovación de DACA cinco meses antes de la fecha de vencimiento Imagen ilustrativa generada con IA

¿Cuáles son los formularios que deben presentar los beneficiarios del DACA?

El Uscis recordó que, en enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos emitió una decisión sobre el programa DACA, tras la cual aún se aceptan y tramitan solicitudes de renovación de la protección migratoria y del permiso de trabajo (EAD).

Para solicitar la consideración de DACA, como solicitud inicial o para renovación, se debe presentar el Formulario I-821D ante el Uscis Freepik - Freepik

Para llevar a cabo el proceso es necesario presentar los siguientes formularios ante el Uscis: