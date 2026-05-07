Dónde hay trabajo en construcción en 2026: los estados que más contratan y los oficios más buscados en EE.UU.

En los primeros meses de 2026, varios estados de EE.UU. experimentaron un aumento de empleo en el sector de la construcción. Según un análisis reciente de Associated General Contractors of America, la industria mostró avances en distintas jurisdicciones, aunque otras reportaron caídas en la cantidad de puestos.

Los estados que más contratan a trabajadores de la construcción en 2026

Un informe de Associated General Contractors of America (AGC, por sus siglas en inglés), publicado el 22 de abril de 2026, reflejó que entre enero y febrero de 2026 el empleo en la industria aumentó en 22 estados, disminuyó en 27 y el Distrito de Columbia, y se mantuvo sin cambios en Dakota del Sur.

En el inicio de 2026, Florida fue el estado que agregó la mayor cantidad de puestos de empleo en la construcción Freepik

Según el análisis, Florida lideró las ganancias mensuales con 1100 empleos nuevos, un alza del 0,2%. Le siguieron Colorado, Nevada y Ohio, con 1000 puestos adicionales cada uno y aumentos del 0,2%, 0,9% y 0,4%, respectivamente.

Los oficios de la construcción con mejores perspectivas laborales

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), varias ocupaciones vinculadas a la construcción mantienen proyecciones favorables o un volumen relevante de aperturas laborales para la próxima década. Entre ellas aparecen:

Electricistas

Técnicos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)

Plomeros, instaladores de tuberías y steamfitters

Obreros de construcción

Gerentes de construcción

Operadores de maquinaria pesada

Instaladores y reparadores de líneas eléctricas

Carpinteros

Instaladores solares

Supervisores de obra

En el sector de la construcción, puestos como el de electricista y obrero especializado tienen el mayor crecimiento proyectado Freepik

El informe de la AGC identificó los tipos de proyectos que impulsan la contratación y en los que se concentra parte de la demanda laboral.

Centros de datos: es una de las áreas clave donde la construcción no se detuvo en los primeros meses de 2026.

es una de las áreas clave donde la construcción no se detuvo en los primeros meses de 2026. Energía: los proyectos relacionados con el sector energético mantienen una demanda sólida de trabajadores.

los proyectos relacionados con el sector energético mantienen una demanda sólida de trabajadores. Grandes proyectos de manufactura: las obras industriales de gran escala son motores de empleo.

las obras industriales de gran escala son motores de empleo. Infraestructura pública: existe una necesidad de trabajadores para proyectos de carreteras, puentes y tránsito.

Fuera de estos sectores especializados, los economistas de la asociación sostienen que la construcción se está ralentizando en otras partes de EE.UU. debido a que algunos propietarios posponen el inicio de nuevos proyectos.

Las tendencias de trabajos en la construcción en 2026

El análisis de la AGC también muestra que, entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026, el empleo en la construcción aumentó en 30 estados y el Distrito de Columbia. Los estados que lideran la creación de puestos de trabajo en el sector son:

Texas : es la jurisdicción con el mayor número de empleos añadidos. Sumó 24.000 puestos (un incremento del 2,7%).

: es la jurisdicción con el mayor número de empleos añadidos. Sumó 24.000 puestos (un incremento del 2,7%). Carolina del Norte: agregó 11.200 empleos (4,1%).

agregó (4,1%). Wisconsin: sumó 10.200 trabajos y destaca por un fuerte crecimiento porcentual del 7,1%.

sumó y destaca por un fuerte crecimiento porcentual del 7,1%. Missouri: añadió 10.000 empleos (6,9%).

añadió (6,9%). Montana: aunque en números absolutos sumó 3100 trabajos, resalta debido a que tuvo el mayor incremento porcentual del país con un 8,8% en 12 meses. También lideró las ganancias mensuales en febrero de 2026.

aunque en números absolutos sumó 3100 trabajos, resalta debido a que tuvo el del país con un en 12 meses. También lideró las ganancias mensuales en febrero de 2026. West Virginia: mostró un crecimiento notable del 7,6% (equivale a 2600 puestos).

Aunque las estadísticas muestran avances en varios estados, los líderes de la asociación sostuvieron que es necesario aprobar un proyecto de ley en el Congreso para evitar que la creación de puestos se ralentice.

“A menos que el Congreso actúe a tiempo, los funcionarios de transporte estatales y locales tendrán dificultades para planificar y presupuestar proyectos vitales de carreteras, puentes y transporte público”, señaló Jeffrey D. Shoaf, director ejecutivo de la AGC.