El formulario I-864 que puede definir si el Uscis aprueba o frena el trámite de green card

El proceso para obtener una green card incluye presentar distintos requisitos migratorios y financieros ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Entre ellos, el formulario I-864, conocido como declaración jurada de patrocinio económico, ocupa un lugar central para quienes solicitan la residencia permanente a través de determinados vínculos familiares.

Qué exige Uscis para aprobar el formulario I-864

El formulario I-864 es un documento que funciona como un acuerdo legal entre el patrocinador y el gobierno de EE.UU. Su finalidad es acreditar que la persona beneficiaria contará con respaldo económico suficiente y que no dependerá de programas públicos de asistencia financiera.

El documento acredita que el patrocinador brindará respaldo económico al solicitante de la green card Fotomontaje realizado con IA (Magnific y Uscis)

La falta de este formulario cuando la ley lo exige, así como errores en su preparación, pueden derivar en retrasos, pedidos de documentación adicional o incluso en la negativa del trámite migratorio.

Como regla general, el patrocinador debe acreditar ingresos equivalentes al 125% de las guías federales de pobreza al tomar en cuenta el número total de integrantes del hogar.

De acuerdo con el Uscis, existe una excepción para integrantes activos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Costera que patrocinan a su cónyuge o hijos. En esos casos, el requisito económico puede reducirse.

Cuando los ingresos no alcanzan el mínimo requerido, la normativa permite complementar la solicitud mediante activos financieros o patrimoniales que puedan convertirse en efectivo dentro de un período determinado.

La evidencia financiera que se debe presentar ante el Uscis

El Uscis exige evidencia financiera para verificar la información declarada en el formulario. Entre los documentos habituales figura la declaración federal de impuestos más reciente, junto con documentos relacionados con los ingresos reportados.

El formulario I-864 es un requisito que puede influir en la aprobación de una solicitud de green card por ajuste de estatus Fotomontaje realizado con IA (Magnific y Uscis)

Además, pueden incorporarse:

Recibos salariales recientes.

Certificaciones emitidas por empleadores.

Declaraciones tributarias de años anteriores para respaldar la estabilidad económica del patrocinador.

En situaciones donde el solicitante principal no reúne los requisitos financieros, puede intervenir un patrocinador conjunto. Esa persona asume las mismas responsabilidades legales vinculadas al sostenimiento económico del inmigrante.

Las obligaciones que asume el patrocinador de la green card

La firma del I-864 genera compromisos que continúan incluso después de que la residencia permanente haya sido concedida. El patrocinador acepta responder económicamente en determinadas circunstancias previstas por la legislación migratoria.

Si el beneficiario accede a ciertos programas públicos sujetos a evaluación de recursos económicos, la agencia gubernamental correspondiente puede reclamar al patrocinador el reembolso de esos fondos.

La responsabilidad finaliza únicamente cuando ocurre alguna de las situaciones contempladas por la ley, como la naturalización del inmigrante, la acumulación de períodos laborales determinados, la pérdida definitiva de la residencia o el fallecimiento.

Los errores más frecuentes que pueden afectar el trámite del formulario I-864

Las autoridades migratorias rechazan automáticamente formularios que carecen de firma válida. También pueden devolver solicitudes cuando faltan datos obligatorios como:

Apellido del patrocinador.

Dirección del patrocinador.

Número de Seguro Social.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Otro motivo habitual de inconvenientes es la utilización de versiones antiguas del formulario. El Uscis exige que los solicitantes empleen la edición vigente al momento de presentar la documentación.

También pueden surgir observaciones cuando faltan declaraciones impositivas, formularios tributarios complementarios o traducciones certificadas de documentos redactados en otros idiomas.

Además, los errores en los cálculos financieros pueden alterar la evaluación del expediente. Una determinación equivocada del tamaño del hogar o la omisión de dependientes puede afectar la validez de la solicitud.

Por último, proporcionar datos falsos o documentación alterada puede generar la denegación de beneficios migratorios y derivar en consecuencias legales adicionales.

Información que debe completarse correctamente en el formulario I-864

El formulario solicita:

Datos personales del patrocinador.

Información del inmigrante beneficiario.

Detalles sobre otros familiares incluidos en el proceso.

La composición total del grupo familiar.

Asimismo, requiere antecedentes laborales, ingresos actuales, registros tributarios y, cuando corresponda, la descripción de bienes utilizados para cumplir con los requisitos económicos establecidos por la normativa. Las instrucciones oficiales indican que todas las respuestas deben completarse de manera legible.