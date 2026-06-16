Cómo renovar o reemplazar la green card vencida: el trámite oficial paso a paso

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) permite renovar o reemplazar la green card cuando vence, está por caducar, fue robada, se perdió, presenta daños o contiene errores. El trámite oficial se realiza mediante el Formulario I-90 y puede presentarse en línea o por correo postal en tan solo unos cuantos pasos.

Paso a paso para renovar o reemplazar una green card vencida o perdida

Uscis permite comenzar el trámite con una cuenta oficial en línea. El solicitante debe ingresar al portal de inmigración, crear un perfil personal y seleccionar el Formulario I-90, correspondiente a la solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente.

Uscis es la entidad que regula la emisión de green cards (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo) Wilfredo Lee - AP

Después del registro, el sistema pide información personal y migratoria relacionada con el solicitante, con datos como nombre legal, dirección actual, número de extranjero (A-Number) y motivo exacto del reemplazo o renovación.

La plataforma también solicita documentos de respaldo según el tipo de trámite; estos incluyen: copias de la green Card vencida, reportes policiales en casos de robo o pruebas relacionadas con cambios legales de nombre.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Antes de enviar la solicitud, Uscis indicará las tarifas oficiales aplicables y el pago que deberá efectuar el usuario. Una vez enviado el formulario, la agencia dará un recibo oficial conocido como Formulario I-797. Ese documento permite seguir el caso por internet y comprobar que el trámite permanece activo dentro del sistema migratorio federal.

Documentos y datos que debes tener listos antes de renovar la green card

La autoridad migratoria recomienda reunir toda la documentación antes de comenzar el trámite para evitar rechazos o retrasos. Además, advierte que formularios incompletos o documentos incorrectos pueden provocar devoluciones del expediente.

La green card se obtiene a través de un trámite ante Uscis freepik

Estos son los documentos que el gobierno estadounidense puede solicitar durante el proceso:

Green Card vencida o dañada

Número de extranjero (A-Number)

Identificación oficial vigente

Evidencia de cambio legal de nombre, si aplica

Reporte policial en casos de robo o pérdida

Dirección actualizada en Estados Unidos

Copias de documentos migratorios previos

Uscis también aclara que los residentes permanentes condicionales no pueden utilizar el Formulario I-90 para remover sus condiciones migratorias. Las personas casadas con ciudadanos estadounidenses deben presentar el Formulario I-751, mientras ciertos inversionistas utilizan el Formulario I-829.

Cuánto tarda la renovación de la Green Card y cómo revisar el estatus

Después del envío del formulario, la agencia permite revisar el avance mediante el número de recibo asignado al expediente. El sistema digital muestra actualizaciones relacionadas con revisión de documentos, citas biométricas y solicitudes adicionales de la nueva tarjeta.

Un inmigrante especial es un extranjero que califica para obtener una green card después de cumplir con ciertos criterios Facebook Uscis

Desde septiembre de 2024, la agencia amplió automáticamente hasta 36 meses la vigencia temporal de ciertas green cards vencidas para residentes permanentes que presentan el Formulario I-90 para renovación. La medida busca evitar problemas laborales y migratorios mientras continúan los retrasos administrativos.

La extensión automática permite demostrar residencia legal y autorización de empleo dentro de EE.UU. cuando el recibo I-797 se presenta junto con la green card vencida. Cabe destacar que los tiempos de procesamiento cambian constantemente, según la carga de trabajo migratoria. Lo recomendable es revisar periódicamente el portal oficial para consultar estimaciones actualizadas relacionadas con casos I-90.