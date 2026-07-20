La modalidad que prepara el ICE para sus operativos vehiculares: así funcionará la nueva estrategia en las redadas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comenzará a exigir que sus agentes utilicen al menos una cámara corporal en cada operativo de control vehicular. La medida forma parte de un plan de implementación nacional que busca registrar las actuaciones de los oficiales durante las intervenciones en la vía pública.

Cómo funcionará la nueva medida del ICE

Según explicó Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la administración Trump, el objetivo es que las grabaciones permitan documentar lo que observa el agente al momento de tomar decisiones. También sostuvo que este tipo de registros suele aportar evidencia para esclarecer los hechos ocurridos durante los procedimientos.

“Las paradas de tráfico han vuelto y eso es cierto. Tienes que tener una cámara corporal durante una parada de tráfico, lo cual me gusta. Yo quiero que todos los agentes tengan una porque estas cámaras los exoneran el 90% de las veces. Cuentan la verdad”, indicó Homan en una entrevista con Fox News.

La nueva política establece que las interacciones durante los controles vehiculares deberán quedar registradas mediante cámaras corporales. El material grabado podrá ser utilizado como parte de investigaciones internas y de solicitudes realizadas bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

Homan indicó que la agencia ya adquirió los equipos necesarios y que actualmente desarrolla la etapa de capacitación de instructores. Una vez finalizada esa fase, las cámaras serán distribuidas a las oficinas regionales para su utilización por parte de los agentes de campo.

La nueva política establece que las interacciones durante los controles vehiculares deberán quedar registradas mediante cámaras corporales Fotomontaje realizado con IA

El financiamiento destinado al programa ronda los US$120 millones. Esa partida no solo contempla la compra de dispositivos, sino también la infraestructura tecnológica para almacenar los vídeos y el personal encargado de administrar la documentación requerida por las solicitudes públicas de información.

“El presidente Trump intervino y tomó la decisión, por lo que las paradas de tráfico han vuelto y el despliegue de dispositivos está en marcha”, agregó Homan.

Los casos de Houston y Maine que impulsaron la decisión del ICE sobre cámaras corporales

El uso obligatorio de cámaras corporales se produjo después de dos hechos registrados en julio. El primero ocurrió en Houston, Texas, donde un agente del ICE disparó contra Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reconoció que la víctima no era la persona buscada.

Días después, en Biddeford, Maine, otro operativo provocó la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años. Ambos episodios derivaron en investigaciones y motivaron manifestaciones en distintas ciudades.

Tom Homan señaló que estas cámaras suelen “exonerar” a los agentes en la gran mayoría de los casos al mostrar los hechos AP

“No importa lo que la gente piense del ICE, no importa lo que piensen de la ley de inmigración, siempre deben cumplir con las fuerzas del orden“, dijo Homan en otra entrevista con CBS News.

Tras esos acontecimientos, el ICE suspendió de forma temporal la mayoría de las detenciones vehiculares mientras revisaba sus procedimientos. Una vez concluido ese proceso, la agencia decidió retomar los operativos e incorporar el uso obligatorio de cámaras corporales.

El programa piloto del ICE sobre cámaras corporales que sirvió como base

La política nacional tiene como antecedente un programa piloto iniciado por el ICE para evaluar la utilización de cámaras corporales. Ese proyecto fue impulsado en el Congreso y buscó medir el impacto operativo, los requerimientos técnicos y las necesidades logísticas antes de una implementación a gran escala.

Así operó el ICE con su presunta nueva modalidad en Los Ángeles

Las pruebas se realizaron en Baltimore, Buffalo, Detroit, Filadelfia y Washington D. C. Participaron en el proyecto distintas divisiones de la agencia, entre ellas las de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR).