Detenidos por el ICE: los nueve argentinos que están en la lista de “lo peor de lo peor” en EE.UU.

A fines del año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó el “Worst of the Worst” (“Lo Peor de lo Peor”, en español), un sitio web que difunde información sobre los “criminales más peligrosos” detenidos por la agencia. De ese grupo, nueve son argentinos.

Uno por uno: quiénes son los 9 argentinos que están en la lista del ICE

El sitio web, lanzado el 8 de diciembre de 2025, muestra a las personas detenidas por la agencia en Estados Unidos y los cargos por los que se las acusa.

Los arrestos ocurrieron en Las Vegas, Texas y Nueva York Captura de pantalla/ DHS.gov

En el caso de la Argentina, nueve personas se ubican en el listado por diversos delitos:

Vanesa Landaburu : detenida en Las Vegas por robo y posesión de armas .

: detenida en Las Vegas por . Joaquín Acosta : detenido en Conroe, Texas, por agresión .

: detenido en Conroe, Texas, por . Juan Nasisi-Funes : detenido en Elkhart, Indiana, por infracción de tráfico .

: detenido en Elkhart, Indiana, por . Marlene Eliana Santaella : detenida en Portland, Maine, por hurto y recibir propiedad robada .

: detenida en Portland, Maine, por . Andrés Palmero : detenido en Kissimmee, Florida, por posesión de armas y drogas.

: detenido en Kissimmee, Florida, por María Iacucci: en Orlando, Florida, por posesión de cocaína y agresión física .

en Orlando, Florida, por . Marcos Ontivero: detenido en Miramar, Florida, por proxenetismo.

detenido en Miramar, Florida, por proxenetismo. Carlos Tealdi: detenido en Oakdale, Louisiana, por explotación de menores.

detenido en Oakdale, Louisiana, por explotación de menores. Nicolás Ortiz: detenido en Mineola, Nueva York, por agresión y posesión de armas.

Los cargos más comunes incluyen robos y posesión de armas Captura de pantalla/DHS.gov

“Esta página permite a todos los estadounidenses ver por sí mismos a los inmigrantes delincuentes que estamos arrestando, qué delitos cometieron y de qué comunidades los expulsamos. Se trata de transparencia y resultados”, señaló la subsecretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, sobre el programa que expone a los detenidos por la agencia.

Más detenidos por ICE: los casos de Guatemala y Venezuela

Guatemala y Venezuela cuentan con el listado más grande de migrantes arrestados por el ICE en los últimos meses. Gran parte de los casos incluye agresión, hurtos y conducir bajo influencia del alcohol.

Los últimos detenidos de ambos países han sido acusados de estos hechos:

Venezuela

Yohenry Josue Betancourt Brito : detenido en Nueva York por agresión, hurto y conducta desordenada. Vinculado con la pandilla del “Tren de Aragua”.

: detenido en Nueva York por agresión, hurto y conducta desordenada. Pedro Enrique Colmenares-González : detenido en Illinois por homicidio, obstrucción a la Justicia, posesión de un arma y agresión con arma de fuego. Vinculado con el “Tren de Aragua”.

: detenido en Illinois por homicidio, obstrucción a la Justicia, posesión de un arma y agresión con arma de fuego. Kendri Asdrúbal Duque Espinoza: detenido en Clearfield, Utah, por incendio provocado.

Gran parte de los detenidos venezolanos por parte del ICE son vinculados con la pandilla del "Tren de Aragua" Captura de pantalla/DHS.gov

Guatemala