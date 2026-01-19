Detenidos por el ICE: los nueve argentinos que están en la lista de “lo peor de lo peor” en EE.UU.
El centro de datos, lanzado el 8 de diciembre de 2025, muestra a las personas capturadas por la agencia en Estados Unidos y los cargos por los que se las acusa
A fines del año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó el “Worst of the Worst” (“Lo Peor de lo Peor”, en español), un sitio web que difunde información sobre los “criminales más peligrosos” detenidos por la agencia. De ese grupo, nueve son argentinos.
Uno por uno: quiénes son los 9 argentinos que están en la lista del ICE
En el caso de la Argentina, nueve personas se ubican en el listado por diversos delitos:
En el caso de la Argentina, nueve personas se ubican en el listado por diversos delitos:
- Vanesa Landaburu: detenida en Las Vegas por robo y posesión de armas.
- Joaquín Acosta: detenido en Conroe, Texas, por agresión.
- Juan Nasisi-Funes: detenido en Elkhart, Indiana, por infracción de tráfico.
- Marlene Eliana Santaella: detenida en Portland, Maine, por hurto y recibir propiedad robada.
- Andrés Palmero: detenido en Kissimmee, Florida, por posesión de armas y drogas.
- María Iacucci: en Orlando, Florida, por posesión de cocaína y agresión física.
- Marcos Ontivero: detenido en Miramar, Florida, por proxenetismo.
- Carlos Tealdi: detenido en Oakdale, Louisiana, por explotación de menores.
- Nicolás Ortiz: detenido en Mineola, Nueva York, por agresión y posesión de armas.
“Esta página permite a todos los estadounidenses ver por sí mismos a los inmigrantes delincuentes que estamos arrestando, qué delitos cometieron y de qué comunidades los expulsamos. Se trata de transparencia y resultados”, señaló la subsecretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, sobre el programa que expone a los detenidos por la agencia.
Más detenidos por ICE: los casos de Guatemala y Venezuela
Guatemala y Venezuela cuentan con el listado más grande de migrantes arrestados por el ICE en los últimos meses. Gran parte de los casos incluye agresión, hurtos y conducir bajo influencia del alcohol.
Los últimos detenidos de ambos países han sido acusados de estos hechos:
Venezuela
- Yohenry Josue Betancourt Brito: detenido en Nueva York por agresión, hurto y conducta desordenada. Vinculado con la pandilla del “Tren de Aragua”.
- Pedro Enrique Colmenares-González: detenido en Illinois por homicidio, obstrucción a la Justicia, posesión de un arma y agresión con arma de fuego. Vinculado con el “Tren de Aragua”.
- Kendri Asdrúbal Duque Espinoza: detenido en Clearfield, Utah, por incendio provocado.
Guatemala
- Adolfo Ismael Enriquez-Orozco: fue detenido en Illinois por agresión, esclavitud o trata de personas y tráfico de inmigrantes. Está vinculado con la pandilla “Paisas”.
- Danieli Hernández-Medina: detenido en Nueva Orleans por allanamiento ilegal, conducir en estado de ebriedad, conducir sin licencia, robo, agresión grave a un menor y uso de lenguaje amenazante por teléfono.
- Juan Maximino Meda-Sánchez: detenido en Newark, Nueva Jersey, por agresión agravada.
