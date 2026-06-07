Las nuevas formas con las que ICE puede rastrear migrantes en EE.UU.: así localiza teléfonos con torres falsas

En el desarrollo de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza una estrategia para localizar teléfonos con torres falsas, según los informes. Esta práctica fue cuestionada en reiteradas ocasiones por expertos y grupos de defensa de derechos de migrantes, mientras las autoridades reconocieron que hubo casos en los que no se cumplieron los protocolos.

Cómo el ICE usa simuladores celulares para rastrear teléfonos

Los agentes migratorios comenzaron a utilizar la tecnología de simuladores de sitios celulares hace varios años, en principio, con una política establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el documento, el sistema imita torres de telefonía para identificar o rastrear móviles, lo que permite localizar objetivos con precisión.

El ICE utiliza torres falsas para captar los dispositivos de migrantes y rastrearlos Archivo

Los dispositivos cercanos se conectan a las torres. Así, el simulador puede ver el celular a través de señales estándar de la industria, lo que sirve para obtener la ubicación de objetivos específicos y acceder a identificadores de dispositivos de personas ajenas a la investigación.

Con este sistema, los agentes también pueden conocer la identidad de todos los teléfonos en un área determinada, según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, de acuerdo con la política del DHS sobre esta tecnología, las torres solo proporcionan la fuerza relativa de la señal y la dirección general del dispositivo. De este modo, no pueden recolectar el contenido de las comunicaciones, como correos electrónicos, mensajes de texto, listas de contactos o imágenes.

Qué reveló el Inspector General del DHS sobre el uso de torres falsas por el ICE

En el memorando, la agencia federal estableció un protocolo a seguir, aunque recientemente el inspector general reconoció que componentes del DHS, incluido el ICE, no siempre cumplieron con las políticas internas.

A través de un documento interno, las autoridades indicaron que el Servicio Secreto y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE (HSI, por sus siglas en inglés) no siempre se adhirieron a los estatutos federales ni a las políticas internas durante investigaciones criminales. Esto fue recurrente especialmente en circunstancias urgentes.

El video que muestra el enfrentamiento de un agente de ICE contra venezolanos

Aunque ambas agencias obtuvieron órdenes de registro en los casos revisados, en ciertos casos omitieron obtener las órdenes judiciales exigidas por el Estatuto del Registro de Pen Register Act.

Además, el HSI no cumplió con la Ley de Gobierno Electrónico de 2002, que exige tener una Evaluación de Impacto de Privacidad (PIA) aprobada antes de usar esta tecnología. Debido a limitaciones de recursos y cambios de personal, operaron sin una PIA aprobada hasta enero de 2022, lo que impidió identificar y mitigar riesgos de privacidad previamente.

Riesgos de privacidad por las torres falsas del ICE, según expertos digitales

Debido a la utilización en casos recientes, expertos y defensores de derechos digitales alertaron sobre varios peligros inherentes a este sistema. El uso de estos datos sin órdenes judiciales se considera una violación de la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables, según analizó Chris Weiland, presidente de Restore the 4th Minnesota, en diálogo con Sahan Journal. En esa línea, Weiland advirtió que “los errores del sistema se agravarán con la falta de diligencia”.

Los expertos en tecnología advirtieron que el uso de las torres falsas por parte del ICE puede cometer errores y "debería preocupar a todos" ICE Facebook

Asimismo, los expertos agregaron que no existe claridad sobre cómo se almacenan estos datos ni qué uso se les da.

Por su parte, Cooper Quintin, tecnólogo sénior de la Electronic Frontier Foundation, sostuvo que la existencia de agencias “problemáticas” con herramientas de vigilancia avanzadas “debería preocupar a todos”.