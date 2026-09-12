El migrante deportado que declaró contra los narcos, regresó a EE.UU. y el ICE volvió a detenerlo

El caso de John Doe, seudónimo utilizado para preservar su identidad, volvió a cambiar de rumbo después de que el ciudadano mexicano regresara a Estados Unidos por disposición de una jueza federal. El hombre había colaborado con las autoridades estadounidenses en investigaciones y procesos judiciales relacionados con integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

ICE: qué se sabe del testigo mexicano que declaró contra narcos

La situación migratoria de John Doe no quedó resuelta a partir de la cooperación con las autoridades estadounidenses. El mexicano nunca fue incorporado al programa federal de protección de testigos ni recibió un permiso migratorio que le permitiera permanecer legalmente en EE.UU.

A pesar de contar con protecciones legales bajo la Convención contra la Tortura, el gobierno lo deportó tres veces Fotomontaje realizado con IA

Tras declarar ante un jurado, quedó involucrado en un proceso migratorio cuya información permanece parcialmente bajo reserva judicial. Según lo retomado por Newsweek, el hombre fue deportado en tres ocasiones durante el año en curso, pero la jueza federal Stephanie A. Gallagher, de Maryland, ordenó su regreso.

La abogada de John Doe, Anna Tijerina, dijo en una entrevista con El País que su representado se encontraba en peligro en cualquier sitio de México, debido al riesgo que representan las organizaciones del narcotráfico contra las que colaboró. “¿Cómo es posible que el gobierno ponga en riesgo la vida de las personas que le están ayudando a hacer más seguro al país? Antes de todo esto, él no tenía miedo de regresar a México", dijo.

Finalmente, tras permanecer oculto en México, regresó a EE.UU. después de que una jueza ordenara al gobierno facilitar su retorno. Sin embargo, apenas cruzó la frontera, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) volvió a detenerlo.

Una jueza federal determinó que se vulneraron sus derechos al debido proceso y ordenó su retorno inmediato a EE.UU. Fotomontaje realizado con IA

Protección CAT: qué amparo recibió el testigo mexicano contra la deportación

En julio de 2024, un juez de inmigración le concedió una suspensión de la expulsión a México bajo la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés). La decisión se basó en la posibilidad de que sufriera torturas si era enviado nuevamente a México debido a su colaboración con las autoridades estadounidenses.

Según la información oficial, la protección bajo la CAT exige demostrar que existe una probabilidad mayor al 50% de sufrir tortura y que esta pueda producirse por acción de funcionarios públicos o de personas que actúen con consentimiento o tolerancia estatal. A diferencia del asilo, no requiere comprobar que el riesgo esté relacionado con motivos como raza, religión, nacionalidad u opinión política.

El alcance de esta protección tampoco equivale a un permiso de residencia. La protección puede revisarse o terminarse mediante los procedimientos previstos en la normativa, incluso a partir de nueva evidencia o de garantías diplomáticas.

ICE: cómo comenzó la cadena de deportaciones del testigo mexicano

Según lo retomado por El País, la primera detención del testigo ocurrió tras rendir su testimonio ante un jurado, momento en el que fue puesto bajo custodia del ICE. Posteriormente, recibió la CAT, que detuvo su deportación inicial. Esta decisión derivó en su puesta en libertad a finales de 2024.

La segunda detención se produjo en enero del año en curso, cuando el testigo acudió a una cita de control migratorio de rutina y las autoridades volvieron a ponerlo bajo custodia. Tras esta acción, permaneció recluido durante seis meses en un centro de detención en Luisiana.

Durante ese período, su representación legal cuestionó el encarcelamiento y presentó un recurso de habeas corpus. Mientras continuaba el litigio, las autoridades avanzaron con su expulsión.

El 10 de julio fue trasladado a Guatemala. Sin embargo, ese país no aceptó su ingreso y posteriormente fue llevado hacia México. Cuando las autoridades mexicanas fueron informadas de que John Doe contaba con protección bajo la CAT, tampoco permitieron su permanencia y terminó nuevamente en territorio estadounidense.

Tras regresar a EE.UU., permaneció bajo custodia y entre el 15 y el 16 de julio, las autoridades estadounidenses intentaron enviarlo directamente a México por segunda vez. El resultado fue similar: el país latino rechazó recibirlo y John Doe volvió.

El mexicano permaneció unos diez días bajo custodia hasta que el 1° de agosto fue trasladado a la frontera de Texas y expulsado nuevamente hacia territorio mexicano. Ante el temor de ser localizado por integrantes del crimen organizado, tuvo que permanecer escondido mientras su defensa buscaba una solución judicial.

Según el relato de su abogada, el gobierno estadounidense “nunca le realizó una entrevista de miedo creíble” para que pudiera aplicar al asilo. “Lo único que están causando es que las personas no quieran testificar, no quieran ayudar al gobierno de EE.UU.”, señaló.

Qué pasará con el testigo mexicano tras volver a quedar detenido por el ICE

El conflicto tomó otra dimensión cuando la jueza federal Stephanie A. Gallagher, de Maryland, concluyó que existía una fuerte probabilidad de que el gobierno hubiera vulnerado el debido proceso al retirar la protección CAT sin una notificación adecuada, sin permitir el acceso a las pruebas utilizadas y sin darle la posibilidad de defenderse mediante una audiencia.

Las autoridades migratorias habían comunicado el 21 de julio la cancelación de la protección concedida en 2024. El argumento utilizado fue la existencia de supuestas “garantías diplomáticas” de México consideradas suficientes para permitir la expulsión.

La orden judicial dispuso que el gobierno facilitara el regreso seguro de John Doe. A comienzos de septiembre, logró volver a EE.UU., pero permanece bajo custodia del ICE.

La nueva detención no puso fin a las restricciones establecidas por la jueza. Si John Doe permanece encarcelado, el ICE debe mantenerlo en una instalación situada a una distancia máxima de 200 millas, unos 320 kilómetros, de Baltimore. También debe garantizar que tenga acceso a su abogada.