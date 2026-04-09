Órdenes de deportación ocultas en abril 2026: cómo verificar hoy tu caso en el sistema EOIR de EE.UU.

Para los migrantes en Estados Unidos, es importante cumplir con las leyes de estadía legal para evitar problemas con la Justicia. En ese sentido, muchos extranjeros pueden tener una orden de deportación “oculta” sobre la que no hayan sido notificados. Esa información se puede verificar rápidamente mediante el sistema EOIR.

Qué es el sistema EOIR para verificar un caso migratorio y cómo usarlo

Dentro del ámbito de la justicia migratoria en EE.UU., existen todo tipo de casos y situaciones. Para muchos extranjeros, podría ser un escenario probable el hecho de no estar en regla o tener alguna orden de expulsión pendiente y no saberlo.

El sistema ACIS de la EOIR permite a migrantes verificar si tienen un caso u orden de deportación Freepik

En ocasiones, incluso la orden de deportación no ejecutada puede tener muchos años y todavía seguir vigente. En ese sentido, existe una herramienta para que los migrantes revisen si tienen un caso abierto.

Se trata del Sistema de Información Automatizada de Casos (ACIS, en inglés), que depende de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia de EE.UU.

Al ingresar al sistema en el sitio web, hay que completar solamente dos campos de información:

Número de extranjero , denominado en inglés como Alien Number o A-Number .

, denominado en inglés como . Nacionalidad del migrante.

El primer ítem corresponde a un número que comienza con la letra A y que es seguido de ocho o nueve dígitos. Este es el dato con el que EE.UU. identifica al extranjero y está presente en cualquier documento migratorio.

El sistema ACIS pide estos datos para devolver la información sobre el estado de un caso migratorio Captura

A partir de esa información, el ACIS responderá si hay un caso abierto sobre ese migrante y se podrá verificar el estatus del mismo.

No es necesario que los datos sean chequeados por el mismo inmigrante, sino que cualquier familiar o amigo que conozca el A-Number puede hacerlo.

El sistema ACIS del EOIR para verificar un caso se puede usar por teléfono

Además del sitio web, el sistema de EE.UU. funciona vía telefónica. Para utilizar este método, la persona también deberá contar con el número de extranjero.

El proceso tiene estos pasos:

Llamar al número de teléfono 1-800-898-7180 .

de teléfono . Seguir las indicaciones correspondientes y escoger el idioma deseado .

. Ingresar el A-Number luego de que el sistema lo solicite.

Deportado de Estados Unidos cuenta su historia

Qué hacer si aparece una orden de deportación antigua en EE.UU.

En caso de encontrar una orden de deportación sobre la que no se tenía conocimiento, la recomendación para cualquier extranjero es consultar con un abogado de inmigración y asesorarse sobre los próximos pasos.

La información general que debe conocer es que las órdenes de deportación no expiran. Una vez que se emitió, la documentación permanece activa hasta que se ejecute la expulsión de EE.UU.

Según el National Immigrant Justice Center, existe un período en el que un extranjero puede apelar esta decisión y llevar el caso ante un juez migratorio.

Sin embargo, es una ventana de tiempo reducida, por lo que lo más probable es que ese plazo haya vencido si se trata de una orden sobre la que la persona no tenía conocimiento.