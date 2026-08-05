Confirmado por Greg Abbott en Texas: miles de beneficiarios de SNAP tienen hasta el 12 de agosto para usar lo perdido

La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas recibió autorización federal para extender el plazo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según anunció el gobernador Greg Abbott. Los residentes afectados por las inundaciones de julio cuentan con más tiempo para solicitar la reposición de sus víveres esenciales.

SNAP en Texas: qué cubren los beneficios de reemplazo por las inundaciones

El gobierno tejano recibió autorización federal para ampliar el plazo de solicitud de beneficios de reemplazo del programa SNAP.

La medida ayuda a las familias que perdieron alimentos debido al clima severo y las inundaciones del mes pasado en diversas regiones del estado.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, recibió la autorización federal para incluir a dos condados nuevos en la lista de los aplicables para el beneficio de reemplazo de SNAP hasta el 12 de agosto Instagram Greg Abbott

En un comunicado oficial, Abbott enfatizó la prioridad de su administración hacia las zonas damnificadas por estos desastres naturales.

El mandatario republicano declaró: “Texas proporcionará todos los recursos disponibles para ayudar a las familias a recuperarse de las recientes condiciones climáticas severas y las graves inundaciones en todo nuestro estado”.

La extensión permite que los ciudadanos recuperen el sustento necesario para la reconstrucción de su vida diaria tras la crisis. La Comisión de Salud y Servicios Humanos trabaja en conjunto con las agencias federales para agilizar la entrega de los fondos.

Los beneficiarios ahora tienen hasta el 12 de agosto de 2026 para completar sus trámites de reclamo ante las oficinas correspondientes.

Los 11 condados de Texas habilitados para solicitar la reposición de SNAP

La expansión del beneficio cubre ahora a 11 condados que enfrentaron condiciones meteorológicas extremas durante el verano. Los residentes de los siguientes condados pueden acceder a la reposición de sus alimentos perdidos:

Bandera

Blanco

Frio

Gillespie

Kendall

Kerr

Medina

Sutton

Uvalde

Val Verde

Zavala

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) aprobó la incorporación de Sutton y Zavala a este programa especial de emergencia. Estas dos regiones se unen a las nueve demarcaciones que ya contaban con el aval previo de las autoridades nacionales.

Los beneficios de SNAP anunciados en Texas están enfocados en los condados afectados por la inundaciones de julio AP Photo/Joel Angel Juare

La iniciativa beneficia exclusivamente a los hogares que ya reciben asistencia a través del programa SNAP. Las personas inscritas en este sistema pueden reportar la comida destruida por los cortes de energía o el contacto directo con el agua.

Cómo pedir beneficios de reemplazo de SNAP antes del 12 de agosto

Los ciudadanos interesados deben acudir a una oficina local de la Comisión de Salud y Servicios Humanos para iniciar el trámite. El sitio web oficial YourTexasBenefits.com ofrece un buscador de oficinas en la sección inferior de su página de inicio para facilitar la ubicación.

Los usuarios deben pulsar el botón de “Encontrar una oficina” para obtener los datos de contacto necesarios.

Las autoridades diseñaron alternativas para los ciudadanos con dificultades de movilidad o residentes en zonas remotas.

o residentes en zonas remotas. En ese marco, estas personas pueden descargar el formulario H1855 desde el portal de servicios del estado de forma gratuita.

Las familias que reciben beneficios como SNAP, TANF o Medicaid son elegibles automáticamente

El solicitante debe enviar el documento completo por correo postal a la oficina central de servicios en la ciudad de Austin. También existe la posibilidad de remitir el formulario a través de un fax al número gratuito que habilitó el gobierno estatal.

Asimismo, la autoridad estatal recordó que cualquier tejano en situación de desastre tiene la opción de marcar el número 2-1-1 para encontrar alimentos o refugio. Esta red de asistencia local complementa los esfuerzos del programa SNAP para la recuperación.