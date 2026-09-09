Emigró a EE.UU. hace 19 años, se convirtió en profesional, pero ahora está en un limbo por el TPS: “Tenía mi vida planeada”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los salvadoreños culmina el próximo 9 de septiembre. Esta medida afecta a migrantes como Soledad Miranda, una mujer de 52 años que emigró en 1997 y alquiló su primer apartamento hace tres años.

La historia de Soledad Miranda en EE.UU. y cómo consiguió su TPS

Miranda tomó la decisión de mudarse a EE.UU. cuando tenía 19 años. Al cruzar la frontera, se estableció en Washington y trabajó bajo estatus irregular hasta 2001, cuando el gobierno estableció el TPS para los salvadoreños tras el devastador terremoto de magnitud 7.7 registrado el 13 de enero en su país país.

Soledad Miranda cuenta con el TPS desde 2001 Archivo

Al acogerse a este programa, logró estudiar y obtener una licencia como cosmetóloga. Asimismo, comenzó a trabajar con mujeres víctimas de maltrato en una iniciativa de la alcaldía la capital del estado, Olympia, y fue trabajadora esencial durante la pandemia del Covid-19.

“Estuvimos frente al Covid. Yo no dejé de trabajar”, dijo en diálogo con CNN.

Los logros de Soledad Miranda y el limbo migratorio con el TPS

La motivación central de Miranda en EE.UU. ha sido su hija de 16 años. Con el fin de ofrecerle mejores condiciones de vida, hace tres años logró mudarse de un estudio pequeño para alquilar un apartamento cómodo para ambas.

No obstante, con la suspensión del TPS dictada y anunciada por el Uscis, la salvadoreña se encuentra vencida por no poder ayudar a su hija. “Me siento derrotada. Voy a quedar como esas cucarachas debajo de las piedras”, dijo.

Soledad Miranda logró alquilar su primer apartamento hace tres años CNN

“Yo tenía mi vida planeada y me iba a ir con mi gusto. Pero ahora, no voy a lograr que mi hija logre sus sueños como yo lo logré”, agregó.

Ante su nuevo panorama migratorio, Miranda arremetió contra la administración Trump. “¿Quién cuida a sus hijos? ¿Quiénes son los que limpian?”, expresó entre lágrimas.

Qué se sabe de la suspensión del DHS para salvadoreños

Según la última actualización del Uscis, la designación del TPS y sus beneficios culminan el 9 de septiembre para todos los salvadoreños. Esta medida incide, en principio, en unas 170 mil personas.

Los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) se extienden hasta la fecha límite del TPS. Para calificar a la prórroga, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Haber presentado el Formulario I-765

Mantenerse como persona elegible para el TPS

Tener un EAD con los códigos de categoría A-12 o C-19 que venza antes del final del período de designación del TPS (9 de septiembre de 2026).

En caso de cumplir con los requisitos, la agencia federal va a enviar notificaciones individuales por medio del correo postal físico o correo electrónico para aquellos usuarios que tengan una cuenta activa en la plataforma myUscis.