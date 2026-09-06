Cuenta regresiva para el TPS de El Salvador: qué pasa con los permisos de trabajo desde el 9 de septiembre

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de El Salvador está previsto que finalice el 9 de septiembre. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció una extensión de determinados permisos de trabajo hasta esa fecha y publicó instrucciones para trabajadores y empleadores durante la transición.

TPS de El Salvador: cómo acreditar el permiso de trabajo hasta el 9 de septiembre

Mientras se acerca el plazo final, el Uscis contempló una extensión automática para determinados Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) que ya aparecen vencidos.

La medida alcanzó a beneficiarios que continuaban con el cumplimiento de los requisitos, presentaron una solicitud de renovación y todavía no recibieron la nueva tarjeta.

La designación del TPS para El Salvador y todos los beneficios relacionados con este, están programados para finalizar el 9 de septiembre Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con la información oficial, la extensión permitió utilizar esos EAD, correspondientes a las categorías A-12 o C-19, como parte de la documentación que acredita la autorización laboral hasta el 9 de septiembre.

La agencia notificó a los beneficiarios por correo postal y, cuando correspondía, mediante sus cuentas de myUscis.

Para acreditar que continúan autorizados a trabajar, quienes tengan una renovación pendiente y recibieron el aviso del Uscis tendrán que presentar conjuntamente el EAD vencido y la notificación que confirma la extensión. Los documentos pueden utilizarse como evidencia de identidad y autorización de empleo bajo la Lista A del formulario I-9.

La extensión contempló aquellos documentos laborales con fechas de vencimiento del:

9 de marzo de 2025

30 de junio de 2024

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

9 de septiembre de 2019

9 de marzo de 2018

Para los empleadores, el Uscis estableció cómo registrar esta situación. En las secciones uno y dos del I-9 debe colocarse el 9 de septiembre como fecha de vencimiento, junto con una anotación en el apartado de información adicional. La documentación sobre la extensión también puede adjuntarse al formulario.

En E-Verify, los empleadores deben ingresar igualmente el 9 de septiembre como fecha de vencimiento.

TPS de El Salvador: qué ocurrirá con unos 170 mil beneficiarios tras el 9 de septiembre

De acuerdo con los datos publicados por Pew Research Center, alrededor de 170.100 salvadoreños están actualmente amparados bajo esta protección y dejarán de contar con sus beneficios y estatus legal cuando concluya la designación el 9 de septiembre.

Sin embargo, el fin del TPS no determina por sí mismo que cada beneficiario deba abandonar el país norteamericano de manera inmediata.

Esto se debe a que una parte de las personas afectadas podría cumplir con los requisitos para solicitar alternativas previstas por las leyes de inmigración de EE.UU..

El 9 de septiembre finaliza el TPS para los beneficiarios de El Salvador y los permisos asociados, como la autorización laboral Imagen creada con IA

Fin del TPS de El Salvador: green card, asilo y otras alternativas migratorias

Los beneficiarios que perderán el TPS pueden analizar si reúnen las condiciones para acceder a otra categoría migratoria. En su sitio web, el organismo mencionó, entre otras posibilidades, la residencia permanente legal (green card) para quienes cumplan los requisitos establecidos.

La agencia también recomienda evaluar si existe una vía migratoria disponible a través de un familiar elegible. El asilo constituye otra alternativa para las personas que puedan demostrar que reúnen los requisitos legales.

La normativa contempla como circunstancia extraordinaria el hecho de recibir y mantener el TPS durante un periodo razonable antes de presentar el trámite.

Esta disposición puede afectar el cálculo del plazo de un año para solicitar asilo, siempre que la solicitud se presente dentro de un período razonable después de que termine esa protección.