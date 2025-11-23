Es colombiana y cuenta por qué el ICE le puso una tobillera: “No se confíen de la alarma de su celular”

Una migrante colombiana en Estados Unidos contó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le puso una tobillera electrónica debido a que olvidó enviarles una foto a través de la aplicación Bi Smart Link.

Así fue el momento en el que el ICE le puso la tobillera a la migrante colombiana

En una publicación en su cuenta de TikTok, la usuaria Taty Arévalo compartió su experiencia con la tobillera electrónica que le puso el ICE.

La joven aseguró que la agencia tomó esa decisión luego de que ella olvidara enviar una foto por confiarse de la alarma que debía llegarle a su celular.

“Yo cambié mi iPhone hace poco, tenía una aplicación en mi celular por la cual debía enviarles una foto cada semana. Esa foto no se toma cuando yo quiero, sino cuando ellos envían la alerta en la aplicación. A veces me la enviaban a las 8 de la mañana, a veces a las 10. Nunca sabía la hora, solo sabía que era los martes”, explicó en un principio Arévalo.

Y luego agregó: “¿Qué pasó? Se me pasó ese martes, las notificaciones no quedaron activadas o no me pregunten qué pasó. El caso es que yo estaba en el médico cuando me llaman y me escriben que no me tomé la foto (...) por favor, no se confíen de las alarmas de su celular“.

Según narró, inmediatamente envió la foto y pidió las disculpas pertinentes luego de explicarles la situación. A la próxima semana, no le permitieron mandar la captura y, al día siguiente, en su cita con el ICE, le pusieron la tobillera.

El ICE comenzó a ponerles tobilleras electrónicas a los migrantes Will Lester - The Orange County Register

Las críticas y acusaciones que recibió la migrante colombiana luego de que el ICE le ponga la tobillera

En el principio del video, Arévalo compartió varios mensajes que sus seguidores le enviaron después de enterarse la noticia de que ahora llevaba una tobillera que le puso el ICE. Entre ellos, algunos usuarios la acusaron de ser indocumentada y de haber robado, entre otros delitos.

El ICE ahora recibió más presupuesto para reforzar sus políticas migratorias en Estados Unidos Yuki Iwamura - FR171758 AP

Instantáneamente, la creadora de contenido desmintió todas las acusaciones, e incluso reveló su estatus migratorio: dijo que llegó al país en avión y con una visa americana válida.

“Yo di la cara, les pagué un proceso, ya he tenido tres cortes, pago mis impuestos, tengo una empresa en EE.UU., le pago impuestos a esa LLC, contrato personal con mi empresa, muevo la economía de este país, ayudo a la comunidad, no tomo alcohol, no les manejo en madrugada mi carro porque me da miedo un accidente, le huyo a los problemas”, explicó.

Cómo es tener una tobillera del ICE en EE.UU.

La colombiana también brindó detalles sobre cómo es su día al llevar una tobillera de ICE. En su caso, ya la tiene puesta hace una semana, desde su última cita con la agencia, y dijo que no se la puede sacar en ningún momento.

“Me instalaron este dispositivo, el cual rastrea todos mis pasos. Con él, tengo que bañarme, dormir, hacer ejercicio, estar las 24 horas”, contó la latina.

La migrante debe estar todo el día con la tobillera del ICE puesta y realizar todas sus actividades con ella TikTok @tatyarevaloo

La mujer, a su vez, reveló los casos de otros usuarios que, en los comentarios, le habían dicho que el ICE les puso la tobillera e incluso reconoció que vio a un influencer que le sucedió lo mismo. Aun así, nunca imaginó que algún día llegaría su turno.