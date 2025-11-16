Buenas noticias sobre la Green Card: actualizaciones recientes del Uscis ante el aumento de solicitudes en 2025

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció recientemente una actualización sobre el trámite de la residencia permanente o Green Card que impacta en quienes empezaron su proceso. Según sus declaraciones, la administración Trump realizó importantes avances en la agilización del procesamiento de los documentos, mientras enfrenta un número récord de peticiones pendientes.

La buena noticia para quienes están en trámite de la Green Card

En un año marcado por la intensificación de las redadas contra migrantes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) mejoró la eficiencia del procesamiento de trámites.

Kristi Noem aseguró que bajo la administración Trump se redujo el tiempo de procesamiento de la Green Card para todos los que hicieron el trámite Kerem Yücel - Minnesota Public Radio

En una entrevista transmitida en vivo por Fox News, Kristi Noem celebró la agilización de los procedimientos. Al ser consultada por los extranjeros que quieren ingresar al país con las visas H-1B, aseguró que el programa va a seguir.

Luego, reparó en que el trabajo actual se centra en aseverar “que tengan integridad” y “verificar que las personas que quieren entrar al país lo hagan por los motivos correctos”.

La funcionaria enfatizó que durante la gestión de Trump se consiguió acelerar los procesamientos de trámites migratorios.

“Bajo la administración Trump, hemos acelerado nuestros procesos y añadido integridad a los programas de visas, a las tarjetas de residencia permanente y a todo lo demás”, aseguró.

Asimismo, la funcionaria destacó el avance en otros procesos, como los relacionados con la ciudadanía americana.

“Además, más personas se están naturalizando bajo esta administración que nunca antes. Más personas se están convirtiendo en ciudadanos”, detalló.

El panorama del trámite de la Green Card y otros formularios en EE.UU.

Las declaraciones se producen mientras que el Uscis se enfrenta a un número récord de 11,3 millones de solicitudes pendientes.

Según Newsweek, esta cifra corresponde a la mayor acumulación de trámites migratorios de su historia.

Los datos oficiales de la agencia sobre el período de enero a marzo evidencian que el tiempo de espera para el procesamiento de formularios de inmigración incrementó.

Aproximadamente 1,73 millones de los trámites presentados en el segundo trimestre correspondieron a pedidos vinculados al empleo, como las de visas H-1B; a solicitudes de autorización de trabajo y también de Green Card para empleados calificados.

Pese a que Kristi Noem aseguró que los tiempos se redujeron, muchos de los que hicieron el trámite aún esperan recibir su Green Card Freepik

Si bien Noem aseguró que el ritmo de procesamientos fue acelerado bajo la administración Trump, las estadísticas reflejan que los peticionarios aún deben esperar largos meses hasta concretar sus trámites.

Tiempos de espera para la Green Card en EE.UU.

En su sitio web oficial, el Uscis señala que la demora en la entrega del documento depende de cada caso particular

Si el solicitante entró al país con su visa de inmigrante y pagó la tarifa antes, puede tardar hasta 90 días desde la fecha de su solicitud hasta que reciba su tarjeta de residente permanente.

hasta que reciba su tarjeta de residente permanente. Si el peticionario ingresó con su documento y pagó la tarifa después, puede tardar hasta 90 días desde la fecha en que realizó su pago para recibir la Green Card.

Los migrantes pueden esperar largos períodos hasta recibir su Green Card en Estados Unidos Freepik

Si la persona que realizó el trámite cree que tarda demasiado, debe dirigirse a la página web de Tiempos de Procesamiento de Casos de Uscis. Allí, encontrará una herramienta que le ayudará a determinar si puede solicitar una actualización sobre su caso.

Es necesario ingresar la fecha de recepción en el cuadro de texto. Esta fecha se encuentra en su notificación de recepción. Luego, se le proporcionará una fecha estimada para consultar sobre su caso o un enlace para enviar una pregunta.