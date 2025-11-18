Es colombiano, cumplió su sueño americano y ahora teme ser detenido por el ICE pese a tener ciudadanía estadounidense

Manolo Betancur, un inmigrante colombiano que llegó a Estados Unidos con apenas US$900 en su bolsillo y que pudo cumplir el sueño americano, ahora teme ser detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a pesar de tener ciudadanía estadounidense.

El operativo del ICE en Charlotte que aterrorizó a un empresario colombiano

El miedo de Betancur surgió tras presenciar la última operación migratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Charlotte, la más grande de Carolina del Norte, que dejó decenas de extranjeros detenidos y encendió un clima de inquietud entre residentes y comerciantes.

El latino, que es dueño de Manolo’s Bakery desde hace 28 años, contó en una entrevista con CNN que nunca imaginó ver detenciones violentas del ICE frente a su propio negocio.

“En cuestión de tres o cuatro minutos aparecieron tres carros encubiertos: salieron agentes, personas vestidas con uniforme militar y tiraron al piso a quienes caminaban por la acera”, dijo. “En minutos se los llevaron y desaparecieron”, relató sobre el violento operativo que ocurrió el sábado 15 de noviembre.

A diferencia de otras operaciones federales en ciudades demócratas como Los Ángeles o Chicago, Charlotte no había sido mencionada con frecuencia por el presidente Donald Trump.

El temor de un ciudadano colombiano en Charlotte tras las redadas del ICE

La redada del ICE dejó una huella inmediata en Betancur. “¿Qué tal si sucede eso conmigo?", se preguntó el latino, quien cuestionó la forma en que las autoridades federales llevan a cabo los operativos.

Su inquietud no se basa en un riesgo migratorio personal, ya que es ciudadano estadounidense, sino en la falta de discrecionalidad de la agencia federal para diferenciar entre extranjeros irregulares y vecinos que simplemente circulan por la calle.

“No persiguen a criminales. Persiguen a panaderos como yo”, dijo Betancur con preocupación.

La drástica medida que tomó el dueño de Manolo’s Bakery para protegerse del ICE

Tras lo ocurrido, Betancur tomó una decisión drástica: cerrar temporalmente su panadería para resguardar a quienes la visitan.

“Necesito proteger a mis clientes. Necesito proteger a mi gente. Necesito protegerme a mí mismo y a mi familia”, dijo, en un mensaje que resume el clima que se vive entre muchos residentes tras un fin de semana marcado por detenciones masivas.

Denuncian violencia del ICE en Charlotte: otro ciudadano relata un operativo agresivo

Willy Aceituno, un inmigrante hondureño y también ciudadano estadounidense, describió su encuentro con agentes del ICE en Charlotte, Carolina del Norte, como un episodio “violento e injustificado”.

La mañana del sábado 15 de noviembre, Aceituno fue interceptado dos veces en menos de diez minutos en el estacionamiento del restaurante Pollo Campero. En el primer encuentro, un agente le preguntó sobre su estatus legal, a lo que Aceituno se negó a responder.

Según su relato al Charlotte Observer, en la segunda detención, los oficiales actuaron con fuerza excesiva. Le preguntaron si era un “migrante ilegal” y, a pesar de su negativa a cooperar, rompieron la ventana de su camioneta y le quitaron las llaves.