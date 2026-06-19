Es cubano, fue detenido por el ICE hace más de un año y hoy pide su liberación: “Es difícil”

A pesar de encontrarse en Estados Unidos bajo una orden de supervisión, el cubano Randy Mesa Padrón fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 3 de junio de 2025. Tras más de un año bajo custodia, reclama su liberación.

Migrante cubano detenido por el ICE pide que se respeten sus derechos

Mesa Padrón ingresó a EE.UU. en febrero de 2022 y se quedó con un formulario I-220A, es decir, una orden de libertad bajo palabra o supervisión. El migrante de origen cubano acudió a todas sus citas en el tribunal de migración hasta que, en junio de 2025, una jueza de Miami desestimó su caso y fue arrestado por el ICE, tal como compartió su esposa en un mensaje en redes sociales.

Esposa de migrante cubano comparte cómo fue su detención tras una audiencia en Miami

Según el video de Roxana Pegueros, en su momento la jueza de inmigración no permitió a la abogada de Mesa Padrón defender su caso y, en cuanto el cubano salió de la audiencia, los agentes de ICE lo esposaron. Posteriormente, le exigieron que firmara su orden de deportación bajo la amenaza de que, si no lo hacía, podrían llevarlo a cualquier prisión del país norteamericano, pero el migrante se negó.

De acuerdo con Telemundo, en un inicio fue trasladado al Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, en Florida. Días después, lo llevaron al Centro Correccional del Condado de Adams, en Natchez, Mississippi, en donde permanece bajo custodia.

El cubano declaró al medio que sigue en espera de una solución a su caso. “Es algo que nunca me imaginé, estar preso un año sin haber cometido ningún delito es algo bien difícil”. Además, dijo que tanto él como otros migrantes en el lugar enfrentan la misma situación y pidió que se respeten sus derechos.

El cubano presentó un habeas corpus para cuestionar la detención del ICE

El abogado Wilfredo Allen también habló con Telemundo y afirmó que, con la esperanza de que Mesa Padrón pueda ser liberado, interpuso un recurso de habeas corpus, es decir, un recurso legal que permite a los detenidos cuestionar su arresto ante un tribunal.

El abogado de Randy Mesa Padrón interpuso un recurso de habeas corpus para intentar liberarlo Facebook Randy Mesa Padron

No obstante, el abogado denunció que uno de los problemas que enfrentan es que el cubano fue trasladado a Mississippi. Según sus declaraciones, las autoridades migratorias llevan a los detenidos de Florida a dicho estado o a Luisiana, entidades en donde los distritos federales han fallado en contra de conceder la libertad a los detenidos.

El migrante gastó el dinero que había ahorrado para una casa en defender su caso

Pegueros, quien es residente permanente legal, compartió en entrevista con Telemundo que la detención de su esposo les trajo consecuencias emocionales y económicas. El dinero que durante tres años ahorraron para comprar una casa tuvo que destinarse a la representación legal.

Roxana Peguero denunció que los agentes del ICE quisieron obligar a su esposo a firmar su orden de deportación Instagram Byroxy98

Además, dijo que la situación afecta su salud física y mental: “Fue muy fuerte para mí. Nunca pensé que pudiera estar en este gran país sola”.

Por su parte, Mesa Patrón declaró que en el último año solo vio a su esposa una vez y que por el estrés perdió más de 30 libras de peso (poco más de 13 kilos) y le salieron canas. A pesar de este panorama, manifestó que mantiene la esperanza de recuperar su libertad.