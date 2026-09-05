La visa de trabajo que podría sumar un cargo de US$103.265 en EE.UU.: el cambio que propone el DHS

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) propuso establecer un cargo adicional de 103.265 dólares para determinadas peticiones de trabajadores H-1B sujetas al cupo anual. El pago se sumaría a las tarifas vigentes y estaría a cargo del peticionario, generalmente el empleador.

¿Qué peticiones H-1B estarían sujetas al cargo de US$103.265?

De acuerdo con una propuesta en el Registro Federal, el nuevo monto se aplicaría a todas las peticiones H-1B sujetas al cupo anual, incluidas las que pueden participar de la exención por grado avanzado.

La tarifa debería abonarse al momento de presentar la petición y estaría a cargo del peticionario, generalmente el empleador.

La tarifa alcanzaría a todas las peticiones sujetas al cupo anual, incluidas las de profesionales con títulos avanzados obtenidos en Estados Unidos Magnific

El cargo de US$103.265 se impondría de manera adicional a todos los pagos que ya correspondan durante el trámite. Por lo tanto, no reemplazaría las tarifas actuales vinculadas con la presentación y el procesamiento de la petición.

La H-1B permite que empleadores estadounidenses contraten temporalmente a trabajadores extranjeros para desempeñarse en ocupaciones especializadas. El anuncio del DHS constituye por ahora una propuesta regulatoria y no una medida definitiva.

¿Por qué el DHS propone una nueva tarifa para la visa de trabajo?

Según el documento oficial, el dinero funcionaría como una fuente de ingresos destinada a recuperar una parte de los costos que enfrenta el gobierno federal para administrar el sistema de inmigración legal. Los recursos contribuirían a financiar tareas desarrolladas por diferentes organismos, entre ellos:

El DHS .

. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

(DOJ, por sus siglas en inglés). El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

(DOS, por sus siglas en inglés). El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés).

¿Cuándo comenzaría a cobrarse la tarifa de US$103.265?

El cargo todavía no entró en vigor. El DHS abrió un período para que individuos, empresas y organizaciones presenten observaciones sobre la propuesta antes de adoptar una decisión final.

Los comentarios podrán enviarse hasta el 24 de septiembre en el portal federal Regulations.gov, bajo el número de expediente Uscis-2026-0298. Las presentaciones deben realizarse en inglés o incluir una traducción a ese idioma.

El organismo aclaró que resultarán especialmente útiles las intervenciones que identifiquen una parte concreta del proyecto, expliquen la modificación recomendada y aporten datos o información que respalden el planteo.

Una vez cerrado el período de consulta pública, el DHS deberá analizar los comentarios recibidos antes de resolver si avanza con la regulación.

¿Qué dificultades enfrenta el sistema de inmigración laboral de EE.UU.?

Además de los trabajadores que buscan ingresar temporalmente a Estados Unidos mediante la visa H-1B, quienes aspiran a obtener la residencia permanente a través del empleo también enfrentan dificultades en sus trámites.

En el contexto de la nueva propuesta, un informe del American Immigration Council mostró que la capacidad de procesamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) no acompañó el aumento de las solicitudes entre los años fiscales 2016 y 2025.

El gobierno busca recuperar parte de los costos de administrar el sistema de inmigración legal Magnific

Las peticiones laborales I-140 pendientes, correspondientes a procesos que pueden conducir a la residencia permanente, pasaron de 43.509 en el primer trimestre del año fiscal 2016 a 180.439 al cierre de 2025, el nivel más alto de la década.

El tiempo estimado para resolver los expedientes acumulados también creció: aumentó de aproximadamente cinco meses a un máximo de 12,3 meses.

El reporte también detectó un incremento en los rechazos. La proporción de peticiones I-140 denegadas pasó del 6,6% en el primer trimestre del año fiscal 2016 al 16,5% en el tercero de 2025, cuando aproximadamente una de cada seis solicitudes recibió una respuesta negativa.