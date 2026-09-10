Es oficial: el Uscis confirma la continuidad del TPS para salvadoreños, pero no da fechas para actualizar el EAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que el gobierno federal todavía no comunicó una decisión definitiva sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de El Salvador. La agencia señaló que la información será difundida cuando corresponda y que, hasta entonces, quienes permanecen en Estados Unidos bajo este programa mantienen su protección.

Qué pasa con el EAD de los beneficiarios del TPS

Según el anuncio del Uscis, los beneficiarios actuales conservan el TPS y la posibilidad de trabajar mientras no se publique la determinación oficial. Sin embargo, la situación del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) genera una diferencia entre la protección migratoria y la capacidad de acreditar el derecho.

Mientras se espera esta actualización oficial, los ciudadanos de El Salvador que ya poseen este beneficio mantienen su estatus legal vigente Imagen ilustrativa generada con IA

El problema para muchos salvadoreños surge porque sus extensiones automáticas de la autorización laboral eran hasta la fecha de vencimiento del 9 de septiembre. Abogados de inmigración advirtieron que, ante la falta de una nueva prórroga comunicada con suficiente anticipación, algunos migrantes pueden tener dificultades para demostrar ante sus empleadores que continúan habilitados para trabajar.

“Sus permisos de trabajo vencieron el 9 de septiembre, lo que los coloca en una situación muy difícil”, dijo la abogada Julie Mitchell, del Centro de Recursos Centroamericanos, a ABC News.

La situación no equivale, sin embargo, a una deportación inmediata, ya que la terminación del TPS requiere un aviso previo de 60 días, según explicó la abogada. La normativa también contempla otro escenario: si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no adopta una determinación dentro del plazo correspondiente, las protecciones pueden extenderse automáticamente durante seis meses.

Casi 200 mil salvadoreños esperan la decisión sobre el TPS

El TPS permite a determinadas personas que ya se encuentran en EE.UU. permanecer y trabajar legalmente durante períodos renovables, cuando el gobierno federal considera que las condiciones de su país de origen impiden un regreso seguro. En este caso, 170.100 salvadoreños hicieron uso de este mecanismo desde 2001.

La falta de una definición mantiene pendiente el futuro migratorio de esa comunidad. Los beneficiarios y sus familias también enfrentan posibles consecuencias económicas si se interrumpe la autorización laboral, especialmente quienes dependen de sus ingresos para pagar vivienda, educación y otros gastos.

“Estas son personas que trabajan, pagan sus impuestos y ayudan a nuestra economía”, dijo la representante demócrata por Texas, Sylvia García, en una conferencia.

Qué países perdieron el TPS y cuáles todavía lo mantienen

La situación de El Salvador ocurre después de que el DHS terminara o impulsara la finalización del TPS para personas procedentes de distintos países. Entre las designaciones canceladas figuran:

Afganistán

Camerún

Haití

Honduras

Myanmar

Nepal

Nicaragua

Sudán del Sur

Siria

Yemen

Etiopia

El Salvador fue designado inicialmente para TPS en marzo de 2001 Facebook Asociacion Salvadoreña De Carolina Del Norte

En el caso de Venezuela, el gobierno de Donald Trump promovió la cancelación de la designación de 2023 y la Corte Suprema permitió su terminación en octubre de 2025, aunque determinados beneficiarios mantienen autorización laboral hasta el 2 de octubre del año en curso por una orden judicial.

Por ahora, Líbano conserva su TPS hasta el 27 de noviembre. Por su parte, Ucrania y Sudán mantienen sus designaciones hasta el 19 de octubre, junto con extensiones de autorización laboral para ciertos solicitantes con renovaciones de EAD pendientes.