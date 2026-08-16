Es oficial: la nueva norma que podría dejar 10 años fuera de EE.UU. a migrantes con estatus pendiente

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) anuló un fallo que permitía a los inmigrantes viajar con un permiso adelantado (conocido como el Advance Parole) sin que se considerara una salida. La decisión, emitida el 13 de agosto de 2026, activa las prohibiciones de reingreso para quienes hayan acumulado presencia ilegal en Estados Unidos antes de obtener su estatus actual.

Qué cambia para los migrantes que tengan ajuste de estatus pendiente

El fallo DelCarmen-Lara anula la decisión Matter of Arrabally and Yerrabelly (2012), que eximía a los viajes con Advance Parole de considerarse una “salida” del país.

de considerarse una “salida” del país. Con la nueva interpretación, cualquier viaje bajo este permiso activa las sanciones de inadmisibilidad para quienes estuvieron en el país de forma irregular.

para quienes estuvieron en el país de forma irregular. La normativa surge del caso de una ciudadana de El Salvador con orden de deportación desde 2008, que obtuvo DACA en 2013 y usó un Advance Parole en 2024 para reingresar y solicitar la residencia a través de su esposo ciudadano.

El fallo estipula que cualquier viaje bajo este permiso activa las sanciones de inadmisibilidad para quienes estuvieron en el país de forma irregular Unsplash/Tim Mossholder

Impacto en beneficiarios de TPS y DACA

Quienes acumularon entre seis meses y un año de presencia ilegal enfrentan un castigo de tres años de inadmisibilidad.

enfrentan un castigo de Quienes acumularon un año o más quedan expuestos a una prohibición de diez años.

quedan expuestos a una La sanción afecta a beneficiarios de TPS y DACA, según abogados de inmigración consultados por medios locales.

Según el abogado Gustavo Mora, entrevistado por Telemundo Houston, quienes planeaban usar el reingreso para solicitar la residencia permanente podrían verse obligados a tramitar un perdón de inadmisibilidad.

Ya se aplica: la nueva medida sobre el Advance Parole que impacta en el TPS y migrantes llegados en la infancia

A quiénes no afecta la nueva medida migratoria en EE.UU.

La BIA determinó que la regla se aplica de forma prospectiva: no afecta a quienes salieron y regresaron con Advance Parole antes del 13 de agosto de 2026.

El fallo mantiene las excepciones que el Congreso creó para quienes ajustan su estatus bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (Nacara) o la Ley de Equidad para los Refugiados Haitianos (Hrifa).

El fallo mantiene las excepciones que el Congreso creó para quienes ajustan su estatus bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (Nacara) Moises Castillo - AP

Qué deben saber los migrantes con TPS

En caso de contar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o un trámite de residencia en curso, este fallo puede cambiar planes de viaje. Estos son los puntos clave:

Si la persona viajó y regresó con el Advance Parole antes del 13 de agosto de 2026, no te afecta el castigo por ese viaje pasado.

Si piensa viajar a partir del 13 de agosto y acumula presencia ilegal antes de su estatus actual, un viaje con Advance Parole puede activar un castigo de tres a diez años para regresar.

Antes de usar el permiso, se debe consultar con un abogado de inmigración para evaluar tu situación particular, ya que cada caso depende del tiempo de presencia ilegal acumulada.

para evaluar tu situación particular, ya que cada caso depende del tiempo de presencia ilegal acumulada. Si se necesita salir del país por trabajo, estudio o motivos familiares, se debe informar si la persona califica para un perdón de inadmisibilidad antes de viajar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.