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Es oficial: se complica la residencia permanente de miles de cubanos por una nueva regla del Uscis
Una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración permite usar una admisión voluntaria sobre sustancias para negar el ajuste de estatus, incluso sin condena penal
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LA NACION
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) emitió el 22 de septiembre la decisión “Matter of Mendez Maldonado”, que amplía el alcance de las declaraciones sobre sustancias controladas en entrevistas migratorias. El fallo puede afectar a los cubanos con una solicitud de residencia permanente pendiente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Qué cambia el fallo de la BIA para los cubanos con residencia permanente pendiente
- La decisión dejó sin efecto los precedentes Matter of K- y Matter of J-
- Esos casos exigían que el funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) explicara los elementos legales del delito antes de usar la declaración como admisión
- La obligación de explicar elementos legales ya no rige
El riesgo de las nuevas modificaciones para los cubanos con trámites en curso
- Quien admita, de forma voluntaria, haber consumido o poseído una sustancia controlada podría quedar bajo la inadmisibilidad de la sección 212(a)(2)(A)(i)(II) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
- La condena penal ya no sería necesaria para aplicar esa causal
- Por ejemplo, reconocer en la entrevista la posesión de cocaína podría bastar, aunque la persona no tenga antecedentes.
Ley de Ajuste Cubano: qué protege y qué no
- La ley mantiene una excepción a la causal de carga pública
- Esa protección no cubre las infracciones por sustancias controladas.
- Los solicitantes deben cumplir las condiciones de admisibilidad de la INA, salvo las excepciones específicas.
Para cubanos: cuáles son las condiciones de admisibilidad previstas por la INA
De acuerdo con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), entre las causales que pueden derivar en inadmisibilidad se encuentran:
- Fraude o tergiversación de información
- Algunas situaciones vinculadas con presencia ilegal
- Determinadas condiciones médicas, además de las infracciones relacionadas con sustancias ilícitas.
El perdón migratorio limitado a los cubanos
- La excepción de la sección 212(h) se limita a ciertos casos de posesión simple de hasta 30 gramos de marihuana.
- Según el caso Méndez Maldonado, no se extiende a sustancias como la cocaína.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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