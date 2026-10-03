Es oficial: se complica la residencia permanente de miles de cubanos por una nueva regla del Uscis

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) emitió el 22 de septiembre la decisión “Matter of Mendez Maldonado”, que amplía el alcance de las declaraciones sobre sustancias controladas en entrevistas migratorias. El fallo puede afectar a los cubanos con una solicitud de residencia permanente pendiente bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Qué cambia el fallo de la BIA para los cubanos con residencia permanente pendiente

La decisión dejó sin efecto los precedentes Matter of K- y Matter of J-

Esos casos exigían que el funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( Uscis , por sus siglas en inglés) explicara los elementos legales del delito antes de usar la declaración como admisión

, por sus siglas en inglés) explicara los La obligación de explicar elementos legales ya no rige

La decisión dejó sin efecto los precedentes Matter of K- y Matter of J-. Pexels/Matthias Oben

El riesgo de las nuevas modificaciones para los cubanos con trámites en curso

Quien admita, de forma voluntaria, haber consumido o poseído una sustancia controlada podría quedar bajo la inadmisibilidad de la sección 212(a)(2)(A)(i)(II) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( INA , por sus siglas en inglés).

de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( , por sus siglas en inglés). La condena penal ya no sería necesaria para aplicar esa causal

Por ejemplo, reconocer en la entrevista la posesión de cocaína podría bastar, aunque la persona no tenga antecedentes.

Quien admita haber consumido o poseído una sustancia controlada podría quedar bajo la inadmisibilidad Imagen ilustrativa generada con IA

Ley de Ajuste Cubano: qué protege y qué no

La ley mantiene una excepción a la causal de carga pública

Esa protección no cubre las infracciones por sustancias controladas.

Los solicitantes deben cumplir las condiciones de admisibilidad de la INA, salvo las excepciones específicas.

La ley de ajuste cubano mantiene una excepción a la causal de carga pública, pero no las infracciones por sustancias controladas Ramon Espinosa - AP

Para cubanos: cuáles son las condiciones de admisibilidad previstas por la INA

De acuerdo con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), entre las causales que pueden derivar en inadmisibilidad se encuentran:

Fraude o tergiversación de información

o tergiversación de información Algunas situaciones vinculadas con presencia ilegal

Determinadas condiciones médicas, además de las infracciones relacionadas con sustancias ilícitas.

El perdón migratorio limitado a los cubanos

La excepción de la sección 212(h) se limita a ciertos casos de posesión simple de hasta 30 gramos de marihuana.

Según el caso Méndez Maldonado, no se extiende a sustancias como la cocaína.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.