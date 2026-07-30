Estafada: creyó que hablaba con un reconocido abogado migratorio y perdió casi US$20.000

Entre mentiras y falsas expectativas, una mujer perdió casi 20.000 dólares tras creer que contrataba a un abogado migratorio en Estados Unidos. Los estafadores habrían utilizado inteligencia artificial (IA) para imitar la imagen del profesional, realizaron videollamadas y sostuvieron conversaciones durante varios meses hasta convencerla de enviar múltiples transferencias de dinero.

Así utilizaron IA para hacerse pasar por un abogado migratorio

Según un informe de Telemundo 52 Responde, la víctima, identificada solo como Martha para proteger su identidad, buscaba regularizar la situación migratoria de su esposo. Tras una larga búsqueda, halló una cuenta que aparentaba pertenecer al abogado Aníbal Romero, conocido por su actividad en TikTok y otras redes sociales.

El abogado Romero es conocido en redes sociales por sus consejos migratorios

Durante varios meses creyó que hablaba directamente con el especialista y siguió las instrucciones que recibía para avanzar con el supuesto trámite migratorio. “Yo sigo mucho a un abogado que sale en TikTok. Supuestamente hablé con él, pero no sé en qué momento se metieron los rateros”, contó Martha.

La mujer explicó que mantuvo videollamadas con quien creía que era Romero y realizó distintos pagos mediante Zelle. Según su testimonio, envió transferencias por US$1000, US$1500, US$3000, US$4000 y hasta US$5000, hasta acumular una pérdida cercana a US$20.000.

El engaño parecía auténtico. Incluso participó en supuestas entrevistas relacionadas con su trámite migratorio y recibió imágenes de documentos que aparentaban corresponder al proceso.

Además, los estafadores le enviaron fotos de una supuesta tarjeta del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), una identificación y un sobre donde, según aseguraban, viajarían los documentos oficiales. Sin embargo, el paquete nunca llegó.

La mujer explicó que mantuvo videollamadas con quien creía que era Romero y realizó distintos pagos mediante Zelle

El abogado alerta sobre fraudes con inteligencia artificial

Tras conocer el caso, Telemundo 52 Responde contactó al verdadero abogado Aníbal Romero, quien confirmó que no es la primera vez que delincuentes utilizan su identidad para cometer este tipo de estafas.

El especialista explicó que los responsables crean perfiles falsos y emplean herramientas de IA para generar imágenes y videos que imitan su apariencia.

“A veces ni siquiera soy yo. Es una imagen creada con mi cara”, afirmó Romero. El abogado indicó que su equipo denunció los perfiles ante las autoridades y contrató especialistas para eliminar las cuentas falsas. Sin embargo, advirtió que la facilidad para generar contenido con IA permite que nuevos perfiles aparezcan de forma constante.

El uso de la IA se volvió más frecuente para cometer estafas (Fuente: Shutterstock)

Cómo evitar estafas con abogados migratorios e IA

Frente al aumento de estos fraudes, Romero recomendó verificar siempre la identidad del profesional antes de entregar documentos personales o enviar dinero. Entre sus principales consejos se encuentran:

Contratar abogados únicamente mediante oficinas verificadas o consultas presenciales.

abogados únicamente mediante oficinas verificadas o consultas presenciales. No enviar dinero por Zelle , Western Union u otros servicios de transferencia a personas contactadas exclusivamente por redes sociales.

dinero por , u otros servicios de transferencia a personas contactadas exclusivamente por redes sociales. Verificar que los perfiles digitales correspondan a las cuentas oficiales del profesional.

que los perfiles digitales correspondan a las cuentas oficiales del profesional. Desconfiar de quienes soliciten pagos urgentes o prometan resultados garantizados.

Mientras continúa su tratamiento contra el cáncer, Martha decidió hacer pública su historia para evitar que otras personas sean víctimas del mismo engaño. “Lo que hicieron no tiene nombre”, expresó al pedir que los responsables sean identificados y llevados ante la Justicia.