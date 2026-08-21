Filtran correos electrónicos entre autoridades del ICE y funcionarios de Irán para acordar deportaciones

Cientos de correos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) expusieron detalles sobre la organización de tres vuelos que trasladaron a más de 100 ciudadanos iraníes hacia su país de origen. Las operaciones se realizaron en septiembre y diciembre de 2025 y enero del año en curso.

El ICE acordó con Irán la realización de vuelos de deportación

Los documentos fueron obtenidos por el Consejo Nacional Iraní-Estadounidense (NIAC, por sus siglas en inglés) a través de solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) y de una posterior acción judicial contra el ICE. Los registros describieron comunicaciones entre funcionarios estadounidenses y representantes iraníes durante la preparación de los vuelos.

La NIAC reportó una colaboración confidencial entre el ICE y el gobierno de Irán para ejecutar deportaciones masivas

En agosto de 2025, un funcionario del ICE indicó que había incorporado personas a una lista por pedido de la embajada de Irán. Días después, otro mensaje interno mencionó una reunión con el director de la representación iraní y una solicitud para modificar el manifiesto y acelerar una expulsión.

Incluso poco antes del primer vuelo, la embajada habría pedido incorporar a tres personas más. La comunicación entre las partes se realizó mediante diferentes canales.

Algunos intercambios pasaron por Qatar, país utilizado como punto de conexión, mientras que otros involucraron contactos directos con representantes y con la Sección de Intereses de Irán en la representación ubicada en Pakistán.

“La misma administración que más tarde prometería a los iraníes que la ayuda está en camino estaba trabajando para acelerar las deportaciones de solicitantes de asilo”, dijo Jamal Abdi, presidente del NIAC, en un comunicado.

El ICE consideró la deportación de iraníes como prioridad

Los documentos vincularon la planificación de las deportaciones con una instrucción proveniente del gobierno de Donald Trump durante el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán. El entonces director interino del ICE, Todd Lyons, calificó el retorno de ciudadanos iraníes como una prioridad, según lo retomado por CBS News.

La orden llegó en un momento en que los funcionarios enfrentaban dificultades para concretar las expulsiones. Los correos mencionaron que el espacio aéreo iraní permanecía cerrado y que las autoridades de ese país no entregaban documentos de viaje a algunos ciudadanos que podían ser deportados.

Los registros obtenidos por el NIAC exponen que funcionarios iraníes influyeron en la selección de los repatriados que incluyeron a solicitantes de asilo Archivo

Pese a esos obstáculos, los responsables de la agencia federal comenzaron a elaborar un plan para trasladar a 58 iraníes que tenían órdenes definitivas de expulsión y permanecían bajo custodia. Los mensajes internos instaban a encontrar una alternativa para cumplir con lo que calificaban como una “prioridad de la Casa Blanca”.

El iraní que fue deportado por el ICE pese a no figurar en la lista de pasajeros

“El ICE deportó a un iraní que ni siquiera figuraba en la lista de pasajeros del vuelo, una negligencia extraordinaria”, denunció Ryan Costello, director de políticas de NIAC. Concretamente, los registros describieron problemas durante el vuelo del 30 de septiembre de 2025.

Los correos electrónicos revelaron una cooperación entre el ICE y funcionarios del gobierno de Irán entre finales de 2025 y principios de 2026 Captura de pantalla NIAC

Un ciudadano iraní fue trasladado a bordo aunque no aparecía en la lista final de pasajeros remitida a las autoridades de Qatar. El caso fue detectado cuando los pasajeros llegaron al país de Medio Oriente antes de continuar con el viaje.

Según los documentos, la persona fue enviada a Irán después de que funcionarios qataríes se comunicaran con la representación iraní en Doha. Un intercambio entre funcionarios estadounidenses reflejó la falta de claridad sobre cómo esa persona logró superar los controles para ingresar al avión.

Los documentos no permitieron identificarla ni establecer todos los detalles del procedimiento que derivó en su deportación. “Necesitamos saber quiénes fueron embarcados indebidamente en ese avión, por qué la oficina del ICE en Tel Aviv estuvo tan involucrada y qué ordenó exactamente la Casa Blanca”, indicó Abdi.

Reclamos por posibles riesgos para los deportados a Irán

Las deportaciones generaron cuestionamientos de organizaciones que trabajan con inmigrantes iraníes debido a que algunas personas trasladadas habían solicitado asilo o se oponían a regresar. Los documentos también registraron casos en los que existían obstáculos judiciales para concretar determinadas expulsiones.

Una demanda presentada por un grupo iraní independiente recogió testimonios de 11 personas detenidas por motivos migratorios. Según sus declaraciones juradas, fueron obligadas a reunirse durante su detención con funcionarios del gobierno de su país.

Los demandantes sostuvieron además que esos representantes conocían información sobre sus solicitudes de asilo. La acción judicial acusó a las autoridades migratorias estadounidenses de haber compartido datos confidenciales.

Según lo retomado por CBS News, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazó esa acusación y afirmó que “el ICE no entregó registros de solicitudes de asilo al gobierno iraní”.