Noticias del ICE hoy: el DHS estudia proteger con un seguro a los policías que colaboren en operativos migratorios

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) evalúa una propuesta para reducir uno de los obstáculos que enfrentan las agencias policiales locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El plan contempla que los oficiales acreditados para realizar funciones migratorias puedan acceder a una póliza de seguro destinada a cubrir gastos derivados de denuncias por presunta conducta indebida.

De cuánto sería la póliza del DHS para los policías locales que colaboren con el ICE

La iniciativa publicada por el DHS contempla que cada oficial adquiera el seguro y posteriormente solicite al gobierno federal el reintegro de hasta US$250 por año. La cobertura prevista llegaría a US$500.000 e incluiría determinados costos vinculados con demandas, honorarios legales, acuerdos extrajudiciales y sentencias relacionadas con el desempeño de funciones migratorias.

Una de las medidas centrales del DHS es la creación de un seguro de responsabilidad civil subsidiado que protegería financieramente a los agentes locales ante posibles demandas por conducta indebida Amanda Mason - Flickr/ICE

El proyecto se encuentra todavía en una etapa de consulta. El ICE solicitó comentarios de empresas y especialistas del sector asegurador sobre los mecanismos necesarios para ponerlo en funcionamiento. Según el esquema planteado, una compañía contratada por la agencia tendría a su cargo la coordinación y la gestión de los reembolsos.

El ICE busca ampliar la participación policial bajo el programa 287(g)

La propuesta está vinculada con el crecimiento de los acuerdos 287(g), mediante los cuales el ICE delega determinadas funciones migratorias a policías y sheriffs estatales y locales. Los agentes que participan deben recibir capacitación y autorización antes de ejercer las atribuciones contempladas en cada convenio.

Entre las tareas que pueden desarrollar se encuentran la consulta sobre el estatus, la detención de determinadas personas y otras actuaciones vinculadas con procedimientos migratorios federales. La autorización, sin embargo, no les permite a los agentes realizar arrestos fuera de las facultades establecidas.

El ICE busca fomentar la colaboración de agencias policiales locales y estatales mediante el programa 287(g) Foto Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE)

El programa opera bajo una disposición de la legislación federal de 1996. La agencia sostiene que su objetivo es coordinar esfuerzos con las autoridades locales para identificar a personas que puedan estar sujetas a procedimientos de inmigración, particularmente en casos relacionados con antecedentes penales.

El seguro del DHS busca responder a un problema de cobertura

Según consignó CNN, el número de arrestos efectuados por agencias asociadas pasó de unos 250 mensuales durante 2024 a aproximadamente 3000 por mes a comienzos del presente año. La expansión de estas operaciones llevó al ICE a considerar nuevos mecanismos de respaldo para los oficiales participantes.

Una de las dificultades señaladas es que algunas pólizas contratadas habitualmente por departamentos policiales excluyen las actividades consideradas como control migratorio proactivo. Esto puede dejar a los oficiales expuestos a gastos personales cuando enfrentan reclamos relacionados con sus actuaciones.

La iniciativa federal pretende cubrir ese vacío y, de esa manera, facilitar la incorporación de nuevas agencias a los acuerdos migratorios.

Críticas al seguro del DHS para beneficiar acuerdos con el ICE

La iniciativa también generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos civiles y grupos vinculados a la inmigración.

Uno de los principales argumentos es que una cobertura financiada por el gobierno federal podría disminuir las consecuencias económicas personales para agentes acusados de vulnerar derechos durante operativos migratorios.

personales para durante operativos migratorios. Desde esta perspectiva, el seguro podría modificar los incentivos para asumir determinadas actuaciones, especialmente cuando existen denuncias por uso excesivo de la fuerza , detenciones sin justificación o registros e incautaciones que no se ajusten a la legislación.

para asumir determinadas actuaciones, especialmente cuando existen , detenciones sin justificación o registros e incautaciones que no se ajusten a la legislación. “La policía debe cuidar a las personas y no estar separando familias”, dijo Sarahi Castillo, residente de Los Ángeles, a Telemundo.