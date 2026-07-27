Fin del TPS: el informe que revela el presunto nuevo plan de deportación masiva de Trump en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) diseñó una nueva fase de operativos contra ciudadanos haitianos que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS), y las acciones podrían comenzar en los próximos días. El plan, impulsado por la administración Trump, apunta a comunidades haitianas de Ohio.

Ohio y Springfield, en el centro de los operativos del ICE

Los planes del ICE se enfocarían en comunidades haitianas de Ohio, con Springfield señalada como posible foco de arrestos, según informó CBS News.

Springfield sería el foco de los nuevos arrestos coordinados por los agentes del ICE Imagen creada con IA

Springfield ya había sido blanco de declaraciones de Trump y dirigentes conservadores contra la comunidad haitiana.

La Corte Suprema abrió la puerta al fin del TPS

El máximo tribunal falló el 25 de junio que la ley federal limita la revisión judicial de las decisiones del Poder Ejecutivo sobre el TPS.

La jueza Elena Kagan votó en disidencia y escribió que “la consulta requerida por la ley nunca se llevó a cabo porque no hubo una comunicación bidireccional sobre el tema correcto”.

La respuesta del DHS: “No pueden quedarse aquí”

El DHS calificó al TPS de “amnistía de facto” y pidió a los beneficiarios abandonar el país de forma voluntaria.

“Lo que decimos es que es hora de cerrar, lo que significa que no tienen que irse a casa, pero no pueden quedarse aquí”, declaró el organismo en un comunicado.

El temor crece entre las familias haitianas

Guerline Jozef , directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, dijo a CBS News que la comunidad haitiana vive “en un estado de trauma, miedo y terror extremos” ante la posibilidad de detenciones.

, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, dijo a CBS News que la comunidad haitiana vive ante la posibilidad de detenciones. “Su hijita ni siquiera quiere ir a la escuela por miedo a volver a casa y no encontrar a su madre”, relató Jozef.

Antecedentes del TPS para los haitianos

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger de manera temporal a personas de países en crisis por conflictos o desastres naturales.

En el caso de Haití, el programa está vigente desde 2010, tras el terremoto que devastó al país.

Más de 300 mil haitianos cuentan con TPS en EE.UU. Lynne Sladky - AP

Hasta el momento, más de 300 mil haitianos tienen TPS hoy y quedarán sin autorización legal para vivir y trabajar en EE.UU. si no cuentan con otro estatus migratorio.

Quienes no tengan una orden de remoción vigente pueden comparecer primero ante un juez de inmigración antes de una deportación.

De igual modo, el DHS ofrece a quienes se autodeporten un pago de US$2600 y un vuelo gratuito de regreso a Haití.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.