TPS en EE.UU.: quiénes perderían la protección migratoria y el permiso de trabajo desde el 4 de mayo

Bajo órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Yemen para este lunes 4 de mayo. Según el anuncio, las autoridades determinaron que las condiciones del país han mejorado lo suficiente. Sin embargo, un juez federal puso en pausa la medida mientras se resuelve una demanda sobre el beneficio.

Qué pasaría con la protección migratoria y permiso de trabajo desde el 4 de mayo en EE.UU.

Mediante un anuncio en el Registro Federal, el DHS informó que este lunes terminaría la designación del TPS para los beneficiarios oriundos de Yemen si se implementaba la medida. Según el comunicado, el país ya no cumple con las condiciones para la designación, ya que la situación de conflicto armado ya no representa una amenaza seria para la seguridad personal de quienes regresen.

Yemen había sido incorporado al TPS en 2015 y recibió múltiples prórrogas hasta 2024 Fotomontaje realizado con IA

Los funcionarios argumentaron que hubo mejoras significativas desde abril de 2022. Esto incluye una tregua mediada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, a pesar de eventos esporádicos, se ha mantenido en términos de calma relativa.

El gobierno concluyó además que permitir la permanencia de los yemeníes bajo el TPS es contrario al interés nacional. De este modo, estos migrantes perderían tanto la protección contra la deportación como sus permisos de trabajo si la medida entra en vigor.

El país había sido designado inicialmente para el TPS el 3 de septiembre de 2015. Para esto, las autoridades se basaron en que existía un conflicto armado en curso y que, debido a esta situación, exigir a los migrantes que regresaran representaría una grave amenaza para su seguridad personal.

Se estima que, para diciembre de 2025, había aproximadamente 2810 beneficiarios y 425 solicitudes pendientes. No obstante, un juez federal recientemente tomó la decisión de suspender temporalmente la medida impulsada por el presidente Trump.

El estatus actual del TPS para Yemen

El pasado viernes 1° de mayo, el juez Dale E. Ho, de Manhattan, prorrogó temporalmente el estatus mientras se resuelve una demanda que busca preservar dichas protecciones.

Un juez federal prorrogó temporalmente el estatus para los migrantes oriundos de Yemen, por lo que continúan con la protección y los permisos de trabajo Freepik

En la orden de emergencia, Ho indicó que las personas que recibieron el TPS son ciudadanos comunes y corrientes que respetan la ley. A su vez, agregó que, según determinó el gobierno estadounidense, podrían enfrentar amenazas a su seguridad si fueran devueltas a un país inmerso en un conflicto armado.

En su fallo, Ho criticó a la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Según el texto, citado por Associated Press, el Congreso estableció un proceso para modificar o revocar el beneficio, pero ella no lo siguió.

La situación en Yemen que pone en duda la protección migratoria en EE.UU.

Pese a que el gobierno sostiene que la situación en Yemen mejoró lo suficiente como para que los nacionales regresen, el movimiento Houthi (Ansar Allah) y Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), con presencia en la región, están designados como organizaciones terroristas extranjeras. Además, Yemen carece de una autoridad central para emitir pasaportes y realizar verificaciones de identidad.

El conflicto civil, que inició en 2014, aún no tiene una solución política. De acuerdo con un informe de Security Council Report, el país está dividido entre varios actores:

Los hutíes (controlan gran parte del norte, incluida la capital, Saná).

(controlan gran parte del norte, incluida la capital, Saná). El gobierno reconocido internacionalmente .

. Fuerzas regionales y grupos locales (como milicias del sur).

En el comunicado de prensa que anunciaba el fallo de Ho, el Fondo de Defensa Legal y Educación de los Estadounidenses de Origen Asiático añadió comentarios de personas que serían afectadas por la medida.

Un testimonio aseguró que los ciudadanos que luchan por preservar la protección de los yemeníes son “médicos, ingenieros y pilotos, y también conductores, trabajadores de tiendas de delicatessen e infinidad de otras personas que contribuyen significativamente cada día”.