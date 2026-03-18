Avanza la Corte Suprema en USA: la revisión de la validez del TPS que involucra a miles de inmigrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó evaluar los casos sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de ciudadanos de Haití y Siria. Mientras realiza esta revisión, se mantienen vigentes los fallos judiciales que bloquean la finalización de la protección para estos migrantes. La decisión definiría el futuro de dos disputas judiciales que llevan meses e involucran a cientos de miles de extranjeros.

La Corte Suprema decidirá sobre el TPS de Haití y Siria

De acuerdo con CBS News, el Tribunal Superior de Justicia estadounidense aceptó revisar la disputa sobre los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para terminar con la aplicación del programa para haitianos y sirios.

La Corte suprema resolverá sobre la suspensión del TPS para Haití en EE.UU. Lynne Sladky - AP

La iniciativa está diseñada para brindar protección a migrantes que vienen de países donde se considera que están en riesgo. Además, funciona como un estatus legal dentro del sistema norteamericano con el que los extranjeros pueden permanecer de forma temporal.

Luego de que la administración Trump intentó terminar la designación del TPS para Haití y Siria, se presentaron demandas y comenzaron disputas judiciales. Los últimos fallos prohibieron la suspensión del programa mientras se revisan los casos.

A partir de estas determinaciones, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) pidió la intervención de la Corte Suprema. El argumento de EE.UU. es que ambos países tienen zonas seguras para que retornen los ciudadanos, por lo que ya no se aplicarían las condiciones para conceder el TPS.

Miles de haitianos y sirios con TPS aguardan por la decisión de la Corte Suprema GIORGIO VIERA� - AFP�

Sin embargo, las decisiones de jueces federales no coincidieron con esta interpretación. Además de considerar que no se cumplen los requisitos para retirar el estatus, la magistrada federal del Distrito de Columbia, Ana C. Reyes, indicó en su fallo que la suspensión del programa para Haití estuvo basada en prejuicios raciales.

De manera similar, en lo que respecta a Siria, la Justicia manifestó que la decisión tuvo que ver con una agenda política contra la inmigración y no con una evaluación real de la situación en el país de Medio Oriente.

El TPS de Haití y Siria se mantiene

Según el medio, la Corte determinó que no se puede concretar la suspensión de la protección para estos migrantes mientras se revisa el caso y sus condiciones. Concretamente, se convocó a exposiciones para expresar oralmente los argumentos a fines de abril.

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Luego de los argumentos orales previstos para abril, se espera que la Corte Suprema emita su fallo hacia fines de junio o principios de julio. Esa decisión será definitiva y marcará el futuro del TPS para haitianos y sirios.

Miles de migrantes de Haití y Siria en vilo por lo que ocurrirá con el TPS

Las demandas por el estatus involucran a más de 350.000 migrantes haitianos y aproximadamente 6000 sirios. A partir de la decisión de la Corte Suprema, podría definirse el futuro de la disputa legal.

El antecedente cercano sobre el TPS favorece a la posición de la administración Trump. En octubre de 2025, el máximo tribunal resolvió darle la razón a la posición de EE.UU. y autorizar el fin del programa para venezolanos.

Sin más instancias de apelación, miles de migrantes de Venezuela fueron afectados por esta determinación.