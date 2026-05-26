Se acerca la fecha límite del Uscis para venezolanos con TPS: el grupo migratorio que perdería su estatus
La agencia confirmó que los permisos de trabajo emitidos antes de febrero de 2025 mantendrán su validez temporal hasta el 2 de octubre
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Miles de venezolanos que viven en Estados Unidos bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) enfrentan un escenario de incertidumbre migratoria ante la proximidad de una fecha clave fijada por el Gobierno federal.
Qué decidió el gobierno de Estados Unidos sobre el TPS para venezolanos
De acuerdo con información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue quien determinó durante su mandato que Venezuela dejó de cumplir las condiciones necesarias para mantener la designación del TPS correspondiente a 2023.
Según el aviso difundido por el organismo, la exfuncionaria concluyó que sostener ese beneficio “es contrario al interés nacional”.
La medida quedó respaldada luego de que la Corte Suprema de EE.UU. autorizara el 3 de octubre de 2025 la cancelación con efecto inmediato de esa designación. Sin embargo, el panorama no quedó completamente cerrado debido a posteriores resoluciones judiciales.
El propio Uscis aclaró que los beneficiarios venezolanos del TPS que recibieron documentos migratorios emitidos antes del 5 de febrero de 2025, entre los que se incluyen permisos de trabajo y formularios vinculados al programa, podrán conservar temporalmente su autorización laboral hasta el 2 de octubre de 2026.
Ese grupo incluye a quienes poseen:
- Documentos de Autorización de Empleo (EAD)
- Formularios I-797
- Formularios I-94 relacionados con TPS
Todos esos documentos mantendrán su validez hasta la fecha límite establecida por una orden del Tribunal del Distrito Norte de California emitida el 30 de mayo de 2025.
El grupo de venezolanos que podría perder su estatus migratorio en los próximos meses
La situación afecta especialmente a los venezolanos incluidos dentro de la designación TPS de 2023. Aunque parte de las protecciones continúan vigentes hasta octubre de 2026, el Gobierno ya avanzó formalmente en la cancelación del programa para ese grupo.
Según un informe de CNN, el caso venezolano forma parte de una discusión mucho más amplia que involucra a más de 1,3 millones de inmigrantes protegidos por TPS en Estados Unidos. El programa abarca actualmente a ciudadanos de 17 países afectados por guerras, crisis humanitarias o desastres naturales.
La cadena explicó que cerca del 90% de las personas protegidas provienen de cinco países latinoamericanos:
- Venezuela
- Haití
- El Salvador
- Honduras
- Nicaragua
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, varias designaciones nacionales fueron eliminadas o quedaron sujetas a litigios judiciales. Afganistán, Camerún, Honduras, Nepal y Nicaragua ya perdieron oficialmente sus beneficios, mientras otros casos continúan en disputa ante los tribunales.
En el caso venezolano, CNN señaló que existe una “cancelación parcial”, debido a que las dos designaciones del TPS —la de 2021 y la de 2023— avanzaron por caminos distintos.
La Corte Suprema y el futuro del TPS para venezolanos
El futuro del programa quedó además ligado a una discusión central dentro de la Corte Suprema estadounidense. El máximo tribunal, entre fines de abril y principios de mayo, analizó demandas relacionadas con ciudadanos haitianos y sirios sobre el TPS.
La principal discusión jurídica gira alrededor de una cuestión: si los tribunales federales tienen o no autoridad para revisar las decisiones del Poder Ejecutivo cuando cancela designaciones del TPS.
La administración Trump sostiene que esas decisiones corresponden exclusivamente al Gobierno federal y no pueden ser impugnadas judicialmente. En cambio, organizaciones defensoras de inmigrantes argumentan que las cancelaciones deben cumplir procesos legales específicos y estar sujetas a revisión.
Aunque el caso central involucra directamente a personas de Haití y Siria, la resolución de la Corte será crítica porque fijará un precedente legal, explicó CNN. Esto afectará el rumbo de litigios similares y el estatus legal de más de un millón de beneficiarios del TPS de otros países, entre los que se incluyen a venezolanos, salvadoreños y nicaragüenses.
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