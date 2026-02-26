Freno a las deportaciones exprés: un juez bloqueó la política de enviar migrantes a “terceros países” y dio 15 días para apelar

Un juez federal de Estados Unidos emitió un fallo con respecto a la política de deportaciones a terceros países por parte del gobierno de Donald Trump. A partir de la decisión judicial, las autoridades estadounidenses no podrán concretar las expulsiones de migrantes de esta manera sin antes brindar derecho a una impugnación y evaluación del riesgo. La sentencia del magistrado comenzará a regir recién en 15 días.

Juez bloquea deportaciones a terceros países sin debido proceso

El texto forma parte de una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En ese contexto, Brian Murphy, juez federal de Boston, evaluó la situación y publicó una resolución.

El fallo del juez anula una política del DHS sobre deportaciones Pablo Martinez Monsivais - AP

Según consta en el documento, esto establece el fallo:

El juez declaró ilegal y bloqueó la política del DHS , plasmada en guías de marzo y julio de 2025, que permitía deportar a no ciudadanos a terceros países sin previo aviso ni oportunidad de impugnar.

, plasmada en guías de marzo y julio de 2025, que ni oportunidad de impugnar. Murphy determinó que los migrantes tienen el derecho constitucional y estatutario a recibir una notificación antes de ser deportados. Además, deben poder solicitar protección contra esa decisión basada en el temor a persecución o tortura en ese país específico.

antes de ser deportados. Además, contra esa decisión basada en el temor a persecución o tortura en ese país específico. Según el fallo del juez, EE.UU. debe priorizar el intento de enviar al extranjero al país del cual es ciudadano antes de buscar otro destino.

antes de buscar otro destino. En esa misma línea, el magistrado sostuvo que la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda se aplica a todas las personas dentro de EE.UU. , por lo que el DHS no puede enviar a migrantes a terceros países sin el proceso legal adecuado.

, por lo que el DHS no puede enviar a migrantes a terceros países sin el proceso legal adecuado. Por último, Murphy indicó que las garantías diplomáticas generales de que un país no torturará a nadie no son suficientes para sustituir el derecho de un individuo a una evaluación personalizada de su caso.

Los migrantes tienen derecho a ser notificados y poder presentar su caso antes de ser deportados a terceros países Ariana Cubillos - AP

La decisión del juez sobre las deportaciones no se aplicará durante 15 días

A pesar de que el juez Murphy decidió bloquear los procedimientos del DHS que enviaban a migrantes deportados a terceros países sin posibilidad de defensa, por ahora el cambio no se aplica.

El magistrado resolvió suspender los efectos del fallo durante 15 días. Murphy consideró que por la relevancia del tema era necesario brindarle ese tiempo para que la administración Trump pueda solicitar una suspensión adicional mientras se tramita la apelación en la Corte.

De acuerdo con Reuters, EE.UU. espera que el conflicto legal escale hasta una resolución de la Corte Suprema.

＂Deportado De Estados Unidos： Mi Historia Real Y Lo Que Nadie Te Cuenta＂

Trump y su estrategia de deportar migrantes a países distintos al de origen

Durante el segundo mandato del republicano, las autoridades estadounidenses firmaron múltiples acuerdos con países de distintas partes del mundo para que reciban a deportados extranjeros.

El caso que más revuelo generó fue el de los venezolanos enviados a El Salvador, lo cual desató una disputa judicial que todavía suma nuevos capítulos.

Recientemente, un informe de The New York Times reveló que la administración Trump envió a nueve migrantes deportados a Camerún, ninguno de ellos oriundo del país africano.

La medida generó polémica porque el DHS no había informado públicamente sobre ningún acuerdo con esa nación. Según The New York Times, a los migrantes se les indicó que podrían abandonar Camerún si aceptaban ser deportados a sus países de origen.