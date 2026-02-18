Vuelo secreto a Camerún: EE.UU. deportó al país africano a un grupo de migrantes que no eran de esa nacionalidad

Como parte de la política migratoria de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos realizó recientemente deportaciones a Camerún, según reveló una investigación. Lo llamativo de las expulsiones que ordenó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es que ninguno de estos migrantes era oriundo de ese país. La operación se dio en un marco de secretismo.

EE.UU. deportó a migrantes en Camerún en una operación secreta, según el NYT

La información se dio a conocer a partir de una investigación de The New York Times, que reveló el envío de nueve migrantes deportados al país africano. Se trata de extranjeros que tenían fallos judiciales que los protegían de ser trasladados a sus países de origen.

Los migrantes deportados de EE.UU. fueron enviados a Camerún

Dada esa protección legal y el hecho de que todos ellos son oriundos de otras naciones, la información indica que se trata de un acuerdo entre EE.UU. y Camerún para el traslado de deportados.

El vuelo se concretó el 14 de enero. Según denunciaron los inmigrantes deportados, no sabían que serían enviados a África ni cuál sería su destino final hasta que subieron esposados al avión, que despegó desde Alexandria, Louisiana.

Desde entonces, todos ellos permanecen detenidos en un centro de Yaoundé, la capital de Camerún. Mientras continúan allí, sus abogados siguen el tratamiento de sus casos e intentan resolver una situación que se presenta como incierta.

El secretismo de las deportaciones: EE.UU. no informó un acuerdo con Camerún

En general, este tipo de operaciones ocurren cuando países aceptan recibir y albergar a deportados de otras nacionalidades a cambio de dinero. Sin embargo, no hay un acuerdo oficial informado públicamente entre ambas naciones.

Los extranjeros expulsados de EE.UU. permanecen en Yaundé, Camerún, hasta que acepten ser enviados a sus países de origen Welba Yamo Pascal - AP

Según el medio citado, ni el Departamento de Estado de EE.UU. ni las autoridades de Camerún que fueron contactadas respondieron sobre esta operación ni la posibilidad de que se concreten más expulsiones a territorio africano.

Hasta el momento, se trata del primer vuelo de deportación que tiene este destino. En el caso de los nueve migrantes, las autoridades de Camerún le manifestaron que podrán salir del centro de detención si firman la deportación a sus países de origen. En caso contrario, deberán permanecer allí.

Los países latinos que tienen acuerdos de deportación con EE.UU.

A pesar de que el caso de Camerún llamó la atención porque no hubo ninguna comunicación oficial, sí existen países que aceptan recibir deportados de otras naciones.

＂Deportado De Estados Unidos： Mi Historia Real Y Lo Que Nadie Te Cuenta＂

Estos no son casos de naciones que reciben a sus ciudadanos expulsados, sino que aceptan el envío de extranjeros.

De acuerdo con otro informe que publicó The New York Times, estos son los cinco países de Latinoamérica que acordaron participar de este tipo de acuerdos:

El Salvador

Costa Rica

Panamá

México

Guatemala

Sumado a esto, las autoridades de Kosovo, Esuatini y Ruanda ya confirmaron que recibirán deportados. La información se conoció luego de que se filtró la posibilidad de que la Argentina se sume también a estos acuerdos.