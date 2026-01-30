Todos los países latinos que tienen convenio con Estados Unidos para recibir deportados: la Argentina podría sumarse
Los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei tuvieron conversaciones avanzadas para que EE.UU. pueda expulsar extranjeros al país sudamericano
- 3 minutos de lectura'
Estados Unidos puede expulsar migrantes hacia terceros países, aun cuando no sean sus naciones de origen, sin exigir compromisos de seguridad ni informar previamente a los afectados. La política, reactivada a mediados de 2025 por un fallo de la Corte Suprema, podría incluir ahora a la Argentina, tras conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo con la administración Trump.
Qué países de América Latina reciben migrantes deportados por EE.UU. y el rol de la Argentina
De acuerdo con un reporte de The New York Times, los gobiernos de cinco países latinos ya dieron su consentimiento para aceptar a ciudadanos extranjeros de terceros países deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Se trata de los siguientes países de América Latina:
- El Salvador
- Costa Rica
- Panamá
- México
- Guatemala
Además, las autoridades de Kosovo, Esuatini y Ruanda se sumaron a este acuerdo, al que la Argentina podría sumarse.
Según otro informe de The New York Times, fuentes cercanas a negociaciones que mantuvieron ambas naciones destacaron conversaciones avanzadas para que el país sudamericano reciba migrantes deportados de Estados Unidos.
La Argentina negocia con EE.UU. un acuerdo para recibir migrantes deportados
De acuerdo con documentos del gobierno de Estados Unidos a los que accedió The New York Times, el viceministro interino de Relaciones Exteriores de la Argentina, Juan Navarro, elevó a comienzos de enero una propuesta para avanzar en un acuerdo. Además, en esos registros también consta que el canciller argentino, Pablo Quirno, había asumido ante las autoridades norteamericanas el compromiso de firmar dicho entendimiento.
El convenio habilitaría a Estados Unidos a trasladar ciudadanos extranjeros a la Argentina, con la posibilidad de que desde allí se les ofrezcan vuelos para retornar a sus países de origen.
Según los términos del borrador, la Argentina recibiría a personas detenidas en las cercanías de la frontera poco después de haber ingresado de manera irregular al país norteamericano.
Las conversaciones entre los países se dan en un contexto marcado por un endurecimiento de las políticas migratorias en las dos naciones:
- Por un lado, la administración Trump impulsa una ofensiva de deportaciones amplia y agresiva, con operativos de agentes desplegados en ciudades de Estados Unidos
- Por el otro, el gobierno argentino de Javier Milei ha reforzado su discurso para restringir la inmigración, al destacar cifras récord de expulsiones y ordenar operativos policiales de control en los alrededores de Buenos Aires
Deportaciones a terceros países: la estrategia de Trump para acelerar las expulsiones
Desde la asunción a su segundo mandato, el presidente Donald Trump apeló cada vez con mayor frecuencia a los denominados acuerdos de deportación con terceros países para avanzar en su promesa de campaña de realizar una ofensiva masiva de expulsiones.
Estos mecanismos responden a distintos objetivos, entre ellos, generar un efecto disuasorio para desalentar los cruces irregulares hacia Estados Unidos, destacó The New York Times.
Al mismo tiempo, cumplen un rol práctico: permitir la expulsión de ciudadanos de países a los que resulta complejo deportar, ya sea por la ausencia de vínculos diplomáticos o por las dificultades para obtener la documentación de viaje necesaria.
