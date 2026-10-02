Oficial y confirmado: el ICE prohíbe las persecuciones vehiculares a alta velocidad

La política interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sobre las detenciones de vehículos cambió después de una serie de episodios en los que los controles terminaron en persecuciones, tiroteos y muertes. Un nuevo memorando establece límites para los agentes sobre persecuciones a alta velocidad y operativos en carretera.

La nueva regla interna del ICE que prohíbe las persecuciones vehiculares

La nueva disposición fue comunicada a los agentes de la división de Enforcement and Removal Operations del ICE mediante un memorando firmado por Marcos D. Charles, director ejecutivo asociado de la agencia.

El documento establece que los agentes no están autorizados a perseguir vehículos que no se detengan, sin excepciones, cuando estos intenten evadir un control.

Según informó Associated Press, la instrucción representa un cambio en la forma en que los agentes deben responder cuando un conductor no obedece una orden de detenerse. En lugar de iniciar una persecución, los oficiales deberán registrar los datos del vehículo para que puedan ser utilizados posteriormente en una investigación.

El cambio llega después de que controles vehiculares iniciados por el ICE escalaron cuando los conductores se negaron a colaborar o intentaron escapar. De acuerdo con la información consignada por el medio, los agentes utilizaron sus armas de fuego en más de una docena de encuentros de este tipo desde el año pasado, con al menos cuatro personas muertas y varias más heridas.

Otros puntos de la nueva disposición son:

Los vehículos utilizados para los controles deberán contar con luces y sirenas que permitan identificarlos como unidades policiales cuando sean activadas.

para los controles deberán contar con que permitan identificarlos como unidades policiales cuando sean activadas. Todos los agentes del ICE presentes durante una detención vehicular deberán llevar y activar sus cámaras corporales .

durante una detención vehicular deberán llevar y activar sus . Solamente los agentes que hayan completado uno de cinco cursos específicos de capacitación podrán realizar controles vehiculares .

específicos de capacitación podrán realizar . Los oficiales que no hayan completado esa formación podrán participar únicamente como apoyo y como pasajeros , pero no conducir los vehículos involucrados.

, pero no conducir los vehículos involucrados. La técnica conocida como pinning , que consiste en utilizar un vehículo o una barrera física para atrapar o detener a otro automóvil, seguirá permitida para los agentes que hayan recibido capacitación especial .

, que consiste en utilizar un vehículo o una barrera física para atrapar o detener a otro automóvil, seguirá permitida para los agentes que hayan recibido . El uso de bandas de púas para desinflar los neumáticos y evitar una fuga también quedará reservado para personal capacitado.

El caso del ICE en Texas que incumpliría el nuevo memorando

La relevancia de las nuevas disposiciones quedó expuesta el mismo día en que un tribunal recibió testimonios sobre un operativo ocurrido en Austin, Texas, durante septiembre.

El episodio involucró a Wilber Rafael Garcés Pérez, un conductor que terminó herido por un disparo de un agente del ICE después de una persecución.

El nuevo memorando del ICE prohíbe que los agentes inicien persecuciones de alta velocidad contra vehículos que se nieguen a detenerse Yuki Iwamura - FR171758 AP

Según reconstruyó Associated Press, durante una audiencia relacionada con su fianza surgieron elementos que muestran que la actuación de los agentes involucrados no habría coincidido con varios de los requisitos establecidos ahora por el nuevo memorando.

El oficial que disparó contra Garces Perez no llevaba una cámara corporal en el momento del operativo. El otro agente del ICE que sí disponía de un dispositivo de grabación se encontraba en otro vehículo y apagó la herramienta tecnológica durante la persecución.

Controles vehiculares del ICE: la polémica con Trump

En julio, dentro del gobierno de Donald Trump se generó una división interna con respecto a los controles vehiculares del ICE.

La directiva interna estipula que, ante la huida de un conductor, los oficiales deben limitarse a registrar los datos identificatorios del automóvil para profundizar la investigación posteriormente Fotomontaje generado con IA

Después de tiroteos mortales protagonizados por agentes durante operativos en vehículos, funcionarios de la administración federal ordenaron suspender temporalmente la mayoría de las detenciones vehiculares.

La decisión se produjo después de la muerte de dos conductores, uno en Maine y otro en Texas, y de otro episodio mortal en Florida relacionado con una persona que escapaba de agentes federales.

Associated Press, en un informe publicado el 15 de julio, explicó que la decisión de suspender los controles encontró una respuesta inmediata de Trump. El presidente manifestó públicamente que el ICE debía continuar con la realización de esas operaciones y rechazó la idea de abandonar ese tipo de operaciones.

Trump escribió entonces que terminar con esas detenciones equivaldría a “jugar directamente a favor de los delincuentes”. En otra parte de su mensaje, sostuvo que los controles vehiculares eran “una de las herramientas más importantes y efectivas de lucha contra el crimen” del ICE.