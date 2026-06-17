Google y Apple, bajo escrutinio: demócratas exigen pruebas para determinar si ayudaron al ICE

Google y Apple quedaron bajo investigación en el Congreso luego de que el representante demócrata Jamie Raskin solicitara documentos para determinar si ambas empresas colaboraron con pedidos del gobierno federal para retirar aplicaciones utilizadas por comunidades migrantes para rastrear operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué busca la investigación sobre Google, Apple y el ICE

Según informó POLITICO, Raskin, miembro de mayor rango demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió cartas a Google y Apple para exigir registros de comunicaciones relacionadas con aplicaciones eliminadas de sus tiendas digitales tras cuestionamientos de funcionarios de la administración Trump.

Google y Apple quedaron bajo investigación en el Congreso a causa del ICE Fotomontaje generado con IA

La investigación busca establecer si las compañías actuaron de manera independiente al aplicar sus políticas internas o si respondieron a presiones ejercidas por la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Entre los documentos solicitados figuran correos electrónicos, mensajes y otras comunicaciones vinculadas con decisiones sobre aplicaciones que permitían reportar o monitorear operativos migratorios.

Qué aplicaciones contra el ICE fueron eliminadas de las tiendas de Google y Apple

La pesquisa se centra en plataformas como ICEBlock, ICE Immigration Alerts y Red Dot, que permitían a los usuarios compartir información sobre la presencia de agentes migratorios y alertar a otras personas sobre operativos del ICE en distintas comunidades.

De acuerdo con POLITICO, la entonces fiscal general, Pam Bondi, y la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidieron que estas aplicaciones fueran retiradas al considerar que podían poner en riesgo la seguridad de los agentes. Google y Apple sostuvieron que las apps fueron eliminadas por incumplir políticas internas de sus plataformas.

Raskin sostiene que las empresas podrían haber cedido ante presiones gubernamentales del ICE ICE / Unsplash

En las cartas enviadas a ambas compañías, el legislador afirmó que la decisión podría haber sido consecuencia de presión ejercida por el gobierno y no exclusivamente de criterios vinculados con seguridad o funcionamiento de las aplicaciones.

Los demócratas también buscan determinar si existieron comunicaciones informales entre funcionarios federales y representantes de las empresas antes de que las aplicaciones fueran retiradas de las tiendas digitales.

Qué respondió el DHS sobre la investigación a Apple y Google por el ICE

El DHS defendió la eliminación de estas apps y aseguró que los agentes migratorios enfrentaron un aumento de amenazas y ataques mientras desarrollaban operativos de control migratorio.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

En declaraciones citadas por POLITICO, la agencia sostuvo que las aplicaciones de seguimiento del ICE ponen en peligro a los miembros de las fuerzas de seguridad y pueden interferir con tareas de aplicación de las leyes migratorias.

Las elecciones de noviembre pueden definir la investigación sobre Google y Apple

La pesquisa forma parte de una investigación iniciada por Raskin en febrero sobre presuntas presiones ejercidas por la administración Trump para bloquear aplicaciones relacionadas con actividades del ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la eliminación de las aplicaciones que rastreaban operativos del ICE ICE

Según POLITICO, la investigación podría adquirir mayor relevancia si los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de noviembre, ya que tendrían mayores herramientas para exigir documentos y avanzar con el caso.