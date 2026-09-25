Green card y el nuevo precedente que puede impedir el ajuste de estatus

Un nuevo criterio de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) estableció que la admisión voluntaria de consumo o posesión de una sustancia controlada puede generar inadmisibilidad y bloquear una solicitud de residencia permanente, incluso cuando no existe una condena penal. Esta decisión se basó en el precedente Matter of Mendez Maldonado que modificó el tratamiento de determinadas declaraciones realizadas por inmigrantes.

Qué cambió con el nuevo precedente sobre la green card

La resolución hizo referencia a la causal establecida en la sección 212(a)(2)(A)(i)(II) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Según el criterio adoptado, una admisión de consumo o posesión de una droga, como la cocaína, puede ser suficiente para determinar la inadmisibilidad del solicitante.

La junta dictaminó que una declaración jurada sobre el uso de cocaína es suficiente para declarar a alguien inadmisible según la ley federal Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La BIA también dejó sin efecto dos decisiones anteriores: Matter of K- (1957) y Matter of J- (1945). Esos precedentes habían establecido criterios que condicionaban la validez de determinadas admisiones a que el funcionario explicara previamente al inmigrante los elementos legales específicos de la conducta considerada delito.

Con Matter of Mendez Maldonado, la Junta concluyó que la legislación migratoria no exige que el funcionario detalle antes de la declaración la definición legal de la infracción ni cada uno de sus componentes. Por lo tanto, una persona puede realizar una admisión válida aunque no haya recibido previamente esa explicación jurídica.

El caso analizado involucró una declaración jurada relacionada con el consumo y la posesión de cocaína. La BIA determinó que esa manifestación constituía una admisión suficiente para aplicar la causal de inadmisibilidad prevista en la INA y concluyó que el solicitante no podía obtener el ajuste de estatus.

El fallo determina que las autoridades no tienen la obligación de explicar los elementos legales específicos de un delito antes de recibir una confesión voluntaria del individuo Fotomontaje realizado con IA

Qué ocurre con una declaración hecha ante el Uscis o un juez

El criterio puede alcanzar declaraciones realizadas durante una entrevista de ajuste de estatus ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) o durante una audiencia ante un juez de inmigración. Si la persona reconoce voluntariamente y bajo juramento el consumo o la posesión de una sustancia controlada, esa declaración puede ser utilizada para establecer la inadmisibilidad.

La decisión también aborda el debido proceso. La Junta sostuvo que este requisito queda satisfecho cuando el procedimiento ofrece una audiencia justa y la declaración se realiza de manera voluntaria.

El documento no analizó la existencia o disponibilidad de un perdón para esta causal específica. Por eso, el precedente se centra en determinar cuándo una admisión puede producir inadmisibilidad y cómo esa circunstancia afecta una solicitud de ajuste de estatus.

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

Otras razones que pueden impedir el ajuste de estatus

Las dificultades para obtener una green card no se limitan a las admisiones relacionadas con sustancias controladas. Una solicitud I-485 también puede verse afectada por otras causales de inadmisibilidad o por problemas vinculados con la elegibilidad migratoria.

Según el sitio web del Uscis, entre las situaciones señaladas se encuentran:

No cumplir con los requisitos correspondientes a la causal de carga pública

No pertenecer a una categoría migratoria habilitada para solicitar el ajuste

Presentar la solicitud cuando no existe una visa de inmigrante disponible conforme al boletín mensual y la fecha de prioridad

Además, el Uscis puede rechazar una presentación por incumplimientos formales. La ausencia de una firma válida, páginas faltantes o la combinación de hojas correspondientes a distintas ediciones del formulario pueden generar problemas en la presentación.

También puede producirse un rechazo cuando se utiliza una edición del I-485 que ya no es aceptada por el Uscis. A esto se suman situaciones como no asistir a una cita de datos biométricos, no completar la declaración requerida en esa instancia o no solicitar correctamente una reprogramación.