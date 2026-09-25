La letra chica en un requisito por la que el Uscis negó la visa SIJ a una joven: “Menor de 21 años”

El caso de Giovana Borges Borsoi estableció que la petición para obtener la clasificación de Joven Inmigrante Especial (SIJ, por sus siglas en inglés) debe llegar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) antes del día en que el solicitante cumple 21 años. La Oficina de Apelaciones Administrativas rechazó utilizar la hora de nacimiento para ampliar el plazo.

Rechazo del Uscis: la hora de nacimiento no extiende el plazo para el SIJ

El 3 de marzo de 2023, un tribunal de Massachusetts emitió una orden de dependencia respecto de Giovana Borges Borsoi, una ciudadana brasileña nacida el 8 de marzo de 2002. En esa orden, el tribunal determinó que la joven tenía 20 años y que no podía ser reunificada con su madre debido a situaciones de abandono y negligencia.

El tribunal determinó que, para ser elegible, el interesado debe presentar su solicitud antes del día en que cumple 21 años Freepik

Posteriormente, Borsoi envió el formulario I-360 los días 6 y 7 de marzo de 2023. No obstante, el Uscis registró la recepción del mismo el 8 de marzo, fecha en la que la brasileña cumplía 21 años. Como consecuencia, la agencia consideró que el requisito de edad ya no se cumplía y rechazó la petición.

“Un peticionario es elegible para ser clasificado como inmigrante juvenil especial si cumple con todos los requisitos, entre ellos, ser menor de 21 años al momento de presentar la petición”, explicó la agencia en una actualización publicada en el Registro Federal el 23 de septiembre.

La solicitante cuestionó esa decisión y sostuvo que debía considerarse la hora exacta de su nacimiento. Según su argumento retomado en la resolución Matter of Giovana Borges Borsoi, había nacido durante la tarde en Brasil, mientras que el Uscis había recibido la documentación durante la mañana, por lo que todavía no habían transcurrido 21 años completos.

Para respaldar esa posición, invocó, entre otros antecedentes, Duarte-Ceri v. Holder, donde se había utilizado un cálculo basado en la “edad biológica” en un contexto relacionado con ciudadanía derivada. Borsoi planteó que ese criterio podía aplicarse para determinar que todavía tenía menos de 21 años cuando la agencia recibió su formulario.

“No cabe duda de que un cumpleaños significa ordinariamente el día completo de 24 horas y, por lo tanto, los solicitantes deben presentar sus peticiones SIJ un día antes para que sus solicitudes se consideren presentadas mientras aún tienen menos de 21 años de edad”, explicó la AAO. Finalmente, la resolución terminó en el rechazo de la interpretación de la joven brasileña.

Por qué el Uscis considera el día como una unidad para el cálculo de edad

La resolución señaló que, bajo el concepto jurídico utilizado para calcular períodos de tiempo, el día constituye una unidad indivisible que comienza a las 0 hs. Aplicar la hora de nacimiento modificaría ese criterio y obligaría al Uscis a realizar cálculos diferentes para cada solicitante.

La Oficina de Apelaciones Administrativas también tomó en cuenta las dificultades que generaría esa alternativa. Los solicitantes nacen en distintos países y zonas horarias, mientras que numerosos certificados de parto no incluyen la hora exacta.

La resolución rechaza el argumento de utilizar la hora exacta de nacimiento o la "edad biológica" como método de cálculo para extender el plazo de presentación Imagen creada con IA

Para la agencia, incorporar esos elementos produciría diferencias en la manera de aplicar un mismo requisito migratorio.

El recurso del Uscis para presentar la petición de SIJ en persona

El caso también se relaciona con un mecanismo de presentación presencial que el Uscis implementó posteriormente para solicitantes próximos a cumplir 21 años. De acuerdo con la información oficial, la persona, o su abogado o representante acreditado, puede solicitar una cita de emergencia mediante el Centro de Contacto de la agencia cuando se encuentra dentro de las dos semanas previas a cumplir esa edad.

La norma del Uscis para quienes cumplen 14 años

En la cita, la oficina local recibe el formulario I-360 y coloca un sello con la fecha de entrega física. La documentación luego es remitida para su procesamiento.

Si la presentación es aceptada, la fecha de recepción registrada corresponde al día en que la oficina local recibió físicamente la petición. Ese procedimiento no se aplicó de manera retroactiva al caso de Borges Borsoi, por lo que se desestimó su apelación y se mantuvo la negativa del Uscis.