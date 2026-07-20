Hugo Vera, abogado experto en migración: “El aeropuerto es un lugar mucho más peligroso para los migrantes”

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúan en este 2026 con un énfasis especial en paradas de vehículos, patrullajes callejeros a peatones y controles. Al respecto, el abogado experto en migración Hugo Vera explicó en una entrevista reciente que los aeropuertos son uno de los lugares más peligrosos para los migrantes.

Por qué el aeropuerto es un lugar peligroso para migrantes, según un abogado experto en migración

En los últimos días de junio, los arrestos de migrantes por parte de agentes del ICE aumentaron como parte de la estrategia de deportaciones masivas de la administración del presidente Donald Trump. En este escenario, el abogado Hugo Vera remarcó la importancia de que los extranjeros conozcan sus derechos.

El abogado experto en inmigración sostuvo que los aeropuertos son peligrosos para los migrantes debido a que las autoridades pueden detener a una persona simplemente para investigarla AFP

“En primer lugar, hay que asegurarnos de que no vamos a crear una situación donde nos ponemos en peligro por intentar huir o evitar el control. Si nos están parando, hay que frenar. Pero después de eso, hay que entender que tenemos el derecho de mantenernos en silencio y no responder a ninguna pregunta”, resaltó, en diálogo con Univision.

Luego, sostuvo que los migrantes corren más riesgo de ser detenidos en los aeropuertos que en otras áreas. “En el aeropuerto es algo muy diferente por el hecho de que es un sitio de intercambio internacional. El gobierno tiene el derecho de detener a personas simplemente para investigar e indagar”, indicó.

En esa línea, aconsejó no acercarse a un aeropuerto a menos que sea “completamente necesario”, dado que, según sus declaraciones, “es un lugar mucho más peligroso para los inmigrantes”.

El informe sobre las detenciones del ICE en aeropuertos y otros espacios

Un proyecto de monitoreo identificó tres patrones principales en los arrestos de inmigración que se llevan a cabo en la actualidad en Estados Unidos: paradas de vehículos, patrullajes callejeros a peatones y controles en aeropuertos.

En los últimos meses, las autoridades llevaron a cabo detenciones de migrantes mediante paradas de vehículos, patrullajes callejeros a peatones y controles en aeropuertos CBP

En síntesis, se informó un repunte nacional en los arrestos. Datos oficiales indican que la agencia de inmigración detuvo a 10.000 personas en solo cinco días a finales de junio, lo que representa un promedio de 2000 arrestos diarios. El análisis mencionó el caso de un hombre en Turlock puesto en custodia por agentes a pesar de no tener antecedentes criminales y contar con un caso de asilo activo.

De acuerdo con el informe, los aeropuertos son considerados áreas de alto riesgo, especialmente LAX, en California, y Dallas, en Texas. Esto se debe a que, al ser puntos de intercambio internacional, el gobierno tiene mayor libertad para detener personas sin otro fin que el de investigar.

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Los consejos para migrantes frente a detenciones del ICE en aeropuertos y zonas concurridas

Los autores del estudio, junto con el abogado de inmigración, compartieron los siguientes consejos para los migrantes que están frente a una detención inminente del ICE:

Derecho al silencio: se puede mantener el silencio y no responder preguntas .

se puede mantener el silencio y . No huir: se aconseja no intentar escapar ni evitar la parada para no ponerse en peligro físico; si un agente da la orden de detenerse, hay que hacerlo.

se aconseja no intentar escapar ni evitar la parada para no ponerse en peligro físico; si un agente da la orden de detenerse, hay que hacerlo. Documentación: los expertos recomiendan no portar documentos que muestren el país de origen, residencia permanente, ciudadanía o procesos migratorios activos.

A su vez, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) aconseja a los migrantes en su portal oficial:

Recordar el número de inmigración (número “A”) y dárselo a la familia. Les ayudará en la localización.

Mantenerse en silencio.

Guardar una copia de los documentos de inmigración con alguien de tu confianza.

Evitar firmar documentos hasta la llegada de un abogado.

La organización también indicó que si el extranjero fue detenido por ICE tiene derecho a ponerse en contacto con su consulado o a que un funcionario informe al consulado sobre su arresto.