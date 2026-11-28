Un padre y su hija estaban por subir a un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles cuando agentes de inmigración vestidos con chaquetas sin identificación los rodearon en la manga del avión, en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma. Era el sábado 21 de noviembre, en uno de los fines de semana de más movimiento del año por la cercanía de Thanksgiving, y los dos iban camino a un bautismo familiar en California.

Qué dijo la abogada de la familia migrante

La abogada Olia Catala contó a la agencia AP, en una entrevista telefónica, que el padre y la hija piden asilo, viven en Estados Unidos desde 2015 y no tienen antecedentes penales. “Hicieron todo correctamente y son personas educadas”, afirmó. Sobre la joven agregó: “Fue a la universidad, trabajó para una organización sin fines de lucro”. Y remarcó: “Ninguno de ellos tiene antecedentes penales”.

La detención de los agentes del ICE

Según Catala, ambos permanecen en el Centro de Procesamiento del Noroeste del ICE, en Tacoma. La abogada describió el momento del arresto como una escena de confusión: “Hubo mucha conmoción. Hubo mucho pánico, caos, sin saber qué estaba pasando”.

La versión del ICE sobre el arresto en el aeropuerto de Seattle

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que detuvo a Ricardo Larrondo Mendoza, un inmigrante mexicano que, según la agencia, se quedó en el país después del vencimiento de su visa “en violación de las leyes de nuestra nación”. El organismo también sostuvo que otra pasajera “arrojó café caliente a los oficiales” durante el procedimiento.

El ICE informó que Ricardo Larrondo Mendoza y Sofía Hernández Mejía se quedaron más tiempo del permitido por su visa y fueron arrestados en el aeropuerto de Seattle x/Captura de video

El ICE identificó a esa mujer como Sofía Hernández Mejía y aseguró que está en el país de manera irregular, que también excedió el plazo de su visa y que podría ser acusada de agredir a un agente federal. Su abogada, en cambio, explicó que Hernández Mejía, de unos 25 años, está casada con un ciudadano estadounidense y presentó los papeles para ajustar su estatus migratorio. El esposo viajaba con ella y con su padre, pero no fue detenido.

Catala rechazó la idea de una agresión deliberada y dijo que la joven llevaba un vaso de café en la mano cuando comenzó el forcejeo. “Cuando alguien se te viene encima, se te cae el café”, sostuvo.

Videos, testigos y reacciones de la detención del ICE en el aeropuerto de Seattle

Otros pasajeros filmaron la detención con sus teléfonos y los videos circularon ampliamente en redes sociales. En las imágenes se ve a los agentes forcejear con una persona en el suelo. John Gaedeke, que esperaba para abordar y grabó parte de la escena, relató a AP: “Se abalanzaron. No se identificaron y golpearon a esta familia por detrás”. Según su testimonio, algunos pasajeros gritaban o lloraban en la manga porque el momento fue muy emotivo.

Alaska Airlines informó que el ICE no avisó con anticipación sobre el operativo migratorio de detención MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alaska Airlines indicó que el ICE no avisó con anticipación sobre el operativo, que trabaja con el Puerto de Seattle para determinar si se respetaron los protocolos y que planteó su preocupación “directamente ante las autoridades correspondientes”. El Puerto de Seattle calificó el arresto como angustiante para la familia y para el resto de los pasajeros, y dijo que las autoridades locales buscarán “dialogar con funcionarios federales para entender mejor lo que ocurrió”.

El gobernador de Washington, el demócrata Bob Ferguson, calificó las tácticas del ICE como “profundamente antiestadounidenses” y pidió la eliminación de la agencia. En una conferencia de prensa con dirigentes sindicales y funcionarios locales, afirmó: “El video es horrible y escalofriante”.

El caso se suma a una serie de arrestos en aeropuertos. De acuerdo con AP, el ICE incrementó desde el verano las detenciones en terminales aéreas, en especial de personas que, según la agencia, permanecieron en el país tras el vencimiento de sus visas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.