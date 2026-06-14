IRS entregó datos al ICE: el informe que detectó fallas en miles de registros de migrantes

Un informe reveló fallas en el intercambio de información entre el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La revisión detectó problemas técnicos y registros potencialmente inexactos en el proceso que permitió entregar direcciones de contribuyentes a la agencia migratoria.

Las fallas que descubrieron en el intercambio de datos del IRS al ICE

La oficina del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (Tigta, por sus siglas en inglés), encargada de supervisar al IRS, publicó un informe en el que detalló el intercambio de datos. Según la revisión, ICE solicitó direcciones de más de 1,2 millones de personas y el IRS suministró casi 47.000.

El IRS suministró más de 47.000 direcciones postales al ICE, aunque el informe contenía varios errores IRS / AP

De acuerdo con la auditoría, se cometieron varios errores y omisiones importantes durante la implementación del acuerdo de intercambio de datos entre el IRS y el ICE:

El IRS desarrolló un sistema para comparar los datos del ICE con sus propios registros, pero no logró rechazar todos los expedientes que debían ser descartados; se estima que cerca del 5% de los aproximadamente 47.000 registros entregados tenían información potencialmente incompleta o insuficiente .

con sus propios registros, pero no logró rechazar todos los expedientes que debían ser descartados; se estima que cerca del 5% de los aproximadamente 47.000 registros entregados tenían . El proceso automatizado solo verificaba que el campo de dirección no estuviera vacío y contuviera un número de cinco o nueve dígitos. Esto permitió que se consideraran como “válidos” domicilios que tenían códigos postales inexistentes (como 99999 o 00000) o que solo contenían el número de la calle sin más datos.

o que solo contenían el número de la calle sin más datos. La transferencia se vio dificultada por el uso de abreviaturas en las direcciones (como “ST” o “AVE”), la presencia de espacios adicionales, el uso de iniciales o variaciones en los nombres de las personas.

Cuál era el objetivo del intercambio de datos entre el ICE y el IRS

El objetivo principal del acuerdo de transferencia de información, formalizado mediante un Memorando de Entendimiento en abril de 2025, era establecer los requisitos para que ICE pudiera solicitar al IRS las direcciones de personas sujetas a investigaciones criminales. Específicamente, la agencia buscaba obtener la ubicación de migrantes que no habían abandonado el país tras recibir una orden final de deportación.

El ICE buscaba obtener la ubicación de migrantes indocumentados sujetos a una orden de deportación Fotomontaje editado con IA (IRS y Pexels)

No obstante, el organismo de inspección detectó fallas en el proceso y riesgos para la seguridad y privacidad de la información. Asimismo, señaló preocupaciones sobre la capacidad de ICE para proteger adecuadamente los datos de los contribuyentes. Según la Tigta, la falta de medidas para reducir estos riesgos aumenta la posibilidad de una filtración de datos federales.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Qué pasará con el intercambio de datos entre el ICE y el IRS tras la polémica

El acuerdo ya enfrentaba demandas de organizaciones civiles. En noviembre de 2025, la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly bloqueó el intercambio masivo de datos al determinar que el acuerdo violaba las leyes de privacidad.

En febrero de 2026, la jueza Indira Talwani emitió una segunda orden que prohíbe al ICE usar o consultar los datos ya obtenidos del IRS.

Debido al litigio en curso, órdenes judiciales vigentes impiden transferencias a gran escala y prohíben a ICE utilizar datos ya obtenidos mientras continúan los procesos. Associated Press reportó que el gobierno apeló la decisión judicial y que el caso sigue abierto.