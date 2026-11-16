El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, pidió el domingo a la población no entrar en pánico ni acumular agua o alimentos tras la falla del control aéreo del el viernes 13 de noviembre. La situación obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a frenar los despegues en todo el país durante más de cuatro horas.

Qué dijo el jefe del DHS sobre el pánico y el acopio de provisiones

La orden para evitar despegues de aviones en Estados Unidos se emitió el viernes pasado, entre las 16 y las 20.15, hora del Este. En una entrevista con el programa The Sunday Briefing, de Fox News, el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) atribuyó la caída, con un 98% de certeza, a un sistema de 50 años que se intenta operar en el mundo actual, y descartó por ahora la hipótesis de un ataque.

Consultado por el presentador Peter Doocy sobre las recomendaciones de otros países para almacenar víveres, Mullin sostuvo que la resiliencia de la economía y de las cadenas de suministro estadounidenses no admite comparación con lo que plantea el Reino Unido. “Estamos en buena forma”, afirmó, y calificó de infundado el pánico.

El funcionario dijo que no está acumulando provisiones y que les repite a sus hijos que no se preocupen, salvo que lo vean preocupado a él. También aseguró que no espera despidos por un episodio que describió como un problema de equipamiento, según publicó The Hill.

El mapa de los vuelos sobre Estados Unidos el viernes 13, en medio de la falla de control aérea que obligó a cancelas miles de despegues Captura: FlightRadar24

El viernes, desde la Casa Blanca, Mullin ya había intentado contener las comparaciones con los atentados de 2001. “Esto no es otro 11 de septiembre”, dijo entonces.

Qué se sabe sobre las causas la falla del control aéreo: ¿fue un ciberataque?

Según el documento de preguntas y respuestas de la FAA, la red de telecomunicaciones de la agencia recibió unos 1000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos, lo que desestabilizó las comunicaciones y las señales de radar en 17 de los 22 centros de control en ruta.

La investigación inicial apunta a un radar en Amarillo, Texas, y a una estación de radio en El Dorado, Arkansas, donde la contratista L3Harris instalaba un nuevo router.

Pasajeros esperan en las puertas de embarque en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, D.C., el 13 de noviembre de 2026. La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. ha ordenado una suspensión de despegues (ground stop) en todos los aeropuertos de EE. UU. debido a un problema de comunicaciones ZINA DESMAZES - AFP

La agencia afirmó que no tiene indicios de un ciberataque y detalló el impacto:

Unas 3500 aeronaves en vuelo aterrizaron sin incidentes.

sin incidentes. Los operadores cancelaron unos 12.462 vuelos el viernes, aunque no todos por la paralización.

El problema tiene un antecedente: en 2009, un técnico de Harris Corp., antecesora de L3Harris, configuró mal un router durante una migración a fibra óptica y afectó a 129 instalaciones, según el inspector general del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), citado por Yahoo News.

Qué derechos tienen los pasajeros antes de Acción de Gracias

Para quienes planean viajar por Acción de Gracias, el 26 de noviembre, dentro del país o hacia América Latina, la regla federal de reembolsos obliga a aerolíneas estadounidenses y extranjeras a devolver el dinero si un vuelo se cancela o cambia de forma significativa y el pasajero rechaza la alternativa.

La demora que habilita el reembolso es de más de tres horas en vuelos nacionales y de seis en internacionales.

que habilita el es de en vuelos nacionales y de seis en internacionales. Aceptar un vuelo reprogramado o un crédito de viaje implica renunciar al pago en efectivo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que podrían repetirse interrupciones hasta que termine el reemplazo de las líneas de cobre, previsto para fines de 2028.

L3Harris informó que ya completó más del 70% de esa transición, y la FAA anunció que reevaluará cuándo hace estos trabajos de mantenimiento, sin precisar si suspenderá los trabajos diurnos antes del feriado.

Los dos routers bajo sospecha son analizados en un laboratorio de L3Harris en Florida, con participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Duffy anunció que enviará al Congreso un nuevo pedido de fondos para modernizar el control aéreo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.