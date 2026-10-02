La advertencia de un experto en inmigración para los venezolanos: “Perder el TPS no significa ser deportado automáticamente”

Este 2 de octubre finaliza el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos. Mientras la comunidad migrante espera una nueva extensión, el abogado de inmigración Jesús Reyes aclaró que el fin del beneficio “no significa ser deportado automáticamente”.

Qué implica la suspensión del TPS para los venezolanos, según un experto en inmigración

Reyes aseguró que la eliminación del TPS no implica que una persona sea deportada de forma automática. Sin embargo, aclaró que quienes no cuenten con otro estatus migratorio estarían expuestos a que se inicie o continúe un proceso de deportación en su contra.

El venezolano amparado con el TPS no queda deportado de forma automática a menos que cuenten con otro estatus migratorio Facebook Illinois Venezuelan Alliance

“Hay que revisar si cada migrante venezolano cuenta con un caso de asilo pendiente u otra protección migratoria”, dijo en diálogo con LA NACION.

En ese contexto, el abogado de inmigración detalló que las personas más expuestas a una posible expulsión son aquellas sin otra protección migratoria, con órdenes previas de deportación, con procesos activos en la Corte de Inmigración, antecedentes penales o peticiones previas denegadas.

Qué deben hacer los venezolanos afectados por la suspensión del TPS

Las personas que no cuentan con otro beneficio migratorio aparte del TPS tienen que revisar si califican para otras alternativas legales como el asilo, residencia por petición familiar o de empleo, visas humanitarias U o T, o la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés).

Las personas que no cuentan con otro beneficio migratorio aparte del TPS tienen que revisar si califican para otras alternativas legales como asilo, residencia por petición familiar o de empleo Cortesía del abogado Jesús Reyes

Según Reyes, cada vía legal depende del historial migratorio de cada venezolano. “No todas las opciones aplican a todas las personas. Va a depender de cómo entraron al país, de sus vínculos familiares y de las circunstancias particulares de cada caso”, advirtió.

De igual modo, recomendó no esperar hasta la fecha límite (el 2 de octubre en este caso) y mantener actualizada la dirección de residencia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Qué se sabe sobre la cancelación del TPS para los venezolanos y la decisión de la Corte Suprema

El pasado 28 de septiembre, los jueces del máximo tribunal se reunieron en una conferencia privada para debatir casos pendientes y votar peticiones de revisión presentadas ante el tribunal.

Uno de los litigios a debatir fue el de Noem v. National TPS Alliance. El 28 de enero, un fallo del Noveno Circuito confirmó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente.

El pasado 28 de septiembre, los jueces de la Corte Suprema se reunieron para votar peticiones de revisión presentadas ante el tribunal como el de "Noem v. National TPS Alliance" J. Scott Applewhite - AP

“Las propias declaraciones de la secretaria demuestran que, desde el primer día, se propuso poner fin al TPS para Venezuela y Haití porque catalogaba a los beneficiarios de la protección como peligrosos, delincuentes y, en general, indeseables”, cita el escrito.

Tras emitirse la sentencia, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema el pasado 9 de julio que ordenara al Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que reconsiderara su decisión en el caso de los venezolanos.

Cuándo conoce la resolución de la Corte Suprema

Hasta la fecha, se desconoce la decisión del pedido por parte de la administración Trump. En ese sentido, se prevé emitir la lista oficial de órdenes el próximo lunes 5 de octubre de 2026 a las 9.30 hs, según consignó el sitio web del máximo tribunal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) mantiene el anuncio que confirma la suspensión del TPS para los venezolanos el 2 de octubre Captura de pantalla/Uscis

De igual modo, Uscis mantiene en su sitio web el anuncio del 3 de octubre de 2025, en el que se confirma el vencimiento del TPS para el 2 de octubre de 2026.