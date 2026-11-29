Las detenciones en aeropuertos de inmigrantes con trámites en curso volvieron al centro del debate tras el arresto de un padre y su hija el 21 de noviembre en una pasarela de embarque de Seattle, cuando viajaban a un bautismo familiar en California. Su abogada, Olia Catala, dijo que estos arrestos ocurren con demasiada frecuencia y que los centros de detención están llenos de personas sin antecedentes penales detenidas así. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sostiene que ambos excedieron el tiempo de sus visas; la defensa afirma que tienen solicitudes de asilo y de residencia en trámite.

El caso de un padre y su hija detenidos por el ICE en Seattle

Catala dijo a KUOW que ambos entraron legalmente en 2015 con visas de turista, cuando la hija tenía 14 años. Ricardo Larrondo Mendoza tiene un pedido de asilo pendiente, y Sofia Hernandez Mejia, incluida al inicio como derivada en esa solicitud, se casó con un ciudadano estadounidense y pidió la residencia.

La detención de los agentes del ICE

La abogada afirmó que esos trámites les permitieron seguir en el país y renovar sus permisos de trabajo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió que ambos excedieron el tiempo de sus visas, que el operativo apuntaba al padre y que Hernandez Mejia enfrentará cargos por agredir a un agente federal al arrojarle café caliente. La abogada rechaza esa versión y dice que la joven llevaba un vaso que se le cayó en medio del forcejeo.

José Castillo, esposo de Hernandez Mejia y ciudadano estadounidense, viajaba con ellos, no fue detenido y calificó el arresto de injusto.

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) inspecciona documentos en una entrada peatonal del puerto de entrada de San Ysidro, mientras las personas esperan en fila a lo largo de la frontera entre Tijuana, México, y San Diego Gregory Bull - AP

Qué dice Uscis sobre el asilo pendiente y el tiempo de permanencia

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) indica que, por lo general, el tiempo con una solicitud de asilo de buena fe pendiente no se cuenta como presencia ilegal . Esa regla se refiere a la inadmisibilidad.

. Esa regla se refiere a la inadmisibilidad. En otro caso reciente, el de una doctoranda de Princeton detenida en el aeropuerto Reagan, el DHS dijo que una solicitud pendiente no confiere estatus legal .

. Catala sostuvo que la familia usaba las vías legales de inmigración y que no se puede pedir a los inmigrantes que las sigan para después castigarlos.

Qué muestran los datos nacionales y qué sigue en el caso

Sobre la frecuencia que menciona Catala, el centro de datos “Transactional Records Access Clearinghouse”, de la Universidad de Syracuse, registró que 46.436 de 65.765 detenidos por el ICE (70,6%) no tenían condenas penales al 11 de julio de 2026, y que muchas condenas eran por faltas menores, como infracciones de tránsito. El dato no distingue los arrestos hechos en aeropuertos.

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) inspecciona documentos en una entrada peatonal del puerto de entrada de San Ysidro, mientras las personas esperan en fila a lo largo de la frontera entre Tijuana, México, y San Diego Gregory Bull - AP

Catala evalúa pedir una audiencia de fianza o presentar un recurso de hábeas corpus que cuestione la detención. Ambos siguen en el Northwest ICE Processing Center de Tacoma, según su abogada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.