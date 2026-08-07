Autodeportados de EE.UU. deben pagar sus multas: la CBP busca a extranjeros que abandonaron el país para cobrarles la deuda

Estados Unidos decidió avanzar con un nuevo sistema para localizar a personas que ya abandonaron el país norteamericano. A través de un programa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el gobierno federal pretende encontrar a extranjeros deportados o que salieron voluntariamente para notificarles deudas pendientes e intentar recuperar esos pagos, incluso cuando ya residen en sus países de origen.

El nuevo plan de la CBP para cobrar deudas migratorias a migrantes deportados

Según un documento oficial de la CBP, el organismo busca contratar una empresa privada especializada en servicios de rastreo y recuperación de pagos para localizar a personas fuera de EE.UU. que mantengan multas, sanciones civiles o tarifas migratorias pendientes.

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El contrato, denominado Tracing and Payment Recovery Services (TPRS), contempla inicialmente operaciones en México, Honduras y Guatemala, aunque el listado de países podría ampliarse más adelante.

La documentación explica que el objetivo es ubicar tanto a extranjeros deportados como a quienes permanecieron de manera irregular en EE.UU. y posteriormente abandonaron el país norteamericano por su cuenta. Una vez identificados, los contratistas deberán confirmar que contactaron a la persona correcta, informarle el monto de la deuda pendiente y facilitar el proceso para que pueda efectuar el pago.

La CBP quiere verificar domicilios y entregar notificaciones para cobrar deudas migratorias

El alcance del programa va más allá del envío de cartas o llamados telefónicos. El contrato solicita que la empresa adjudicataria utilice herramientas legales de verificación comercial y observación física para confirmar el lugar de residencia de cada deudor.

Entre las pruebas que la CBP aceptará para acreditar la ubicación de una persona figuran:

Fotografías del domicilio.

Facturas de servicios públicos u otros comprobantes de residencia.

Registros laborales.

Documentación judicial.

Certificados de defunción, en caso de que la persona haya fallecido.

El programa de la CBP, denominado Tracing and Payment Recovery Services (TPRS), busca adjudicar un contrato a una empresa privada especializada en localización internacional de deudores Fotomontaje realizado con IA

Cómo funcionará el mecanismo de cobro de las deudas migratorias de deportados

La CBP establece que el único método de pago contemplado dentro del programa será el portal oficial Pay.gov. El contratista tendrá la obligación de explicar a cada persona cómo utilizar esa plataforma y qué documentación deberá presentar para cancelar la deuda.

El procedimiento previsto incluye distintas alternativas para resolver cada caso, entre ellas:

Pago total de la deuda

Acuerdos de pago en cuotas

Registro de un método de pago

Derivación de disputas

Cierre definitivo del expediente

Autodeportados y multas pendientes: las cifras que maneja el gobierno de EE.UU.

El documento oficial ofrece una dimensión del volumen de deudas que pretende recuperar el gobierno de Donald Trump. Según la CBP, el valor estimado de las multas, sanciones y tarifas emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional alcanzaba aproximadamente los 423 millones de dólares hasta julio.

Deportado de Estados Unidos cuenta su historia

Además, la agencia sostiene que existen 66.387 personas que fueron removidas de EE.UU. y todavía mantienen pendientes multas o sanciones emitidas por la CBP. El informe también señala que las agencias privadas actualmente contratadas para recuperar deudas solo operan dentro del territorio estadounidense.

Cuando detectan que una persona vive en otro país, intentan enviar cartas o realizar llamadas telefónicas. Sin embargo, hasta julio de 2026 no habían logrado localizar a ningún deudor fuera de EE.UU., razón por la cual la agencia considera necesario implementar un nuevo sistema de rastreo internacional.