Adiós TPS: cuántos venezolanos pierden su estatus y quedarían en un limbo migratorio en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) reiteró el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 13 países, entre ellos Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Birmania, Somalia y Etiopía. La administración Trump impulsa un programa de autodeportación con viaje gratuito y un bono de US$2600 para quienes se retiren de forma voluntaria.

El impacto de la terminación del TPS en la comunidad venezolana

Los venezolanos representan el 59% de quienes perdieron la protección durante la segunda administración Trump, con más de 615 mil personas afectadas , según información publicada por Pew Research Center.

de quienes perdieron la protección durante la segunda administración Trump, , según información publicada por Pew Research Center. El TPS para Venezuela nació el 8 de marzo de 2021 y recibió una segunda designación en 2023, que amplió la cobertura a más de 348.000 migrantes adicionales.

y recibió una segunda designación en 2023, que amplió la cobertura a más de 348.000 migrantes adicionales. Quienes recibieron documentación del Uscis con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, emitida antes del 5 de febrero de 2025, aún conservan el amparo hasta esa fecha.

El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema informó la terminación del TPS para Venezuela con efecto inmediato Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

La suspensión que ya supera a las de administraciones anteriores

El DHS anunció la suspensión de forma efectiva del TPS para 13 países sin disputas legales pendientes , entre ellos Venezuela, Haití y Afganistán.

, entre ellos Venezuela, Haití y Afganistán. En junio de 2026, la Corte Suprema autorizó al gobierno a poner fin al TPS de Haití y Siria , lo que despejó el camino para otras cancelaciones, según el mismo informe .

, lo que despejó el camino para otras cancelaciones, según el mismo informe . Los haitianos concentran el 32% de quienes perdieron protección en este período, y desde julio enfrentan mayor vigilancia del ICE en comunidades con alta población de ese origen.

El DHS aseguró que las personas que tienen TPS de estos países, debían autodeportarse X/@DHSgov

Una fecha límite clave: 2 de octubre

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( Uscis , por sus siglas en inglés), quienes recibieron documentos de autorización de empleo, Formularios I-797 o I-94 con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026 , emitidos antes del 5 de febrero de 2025, conservan validez hasta esa fecha

, por sus siglas en inglés), quienes recibieron documentos de autorización de empleo, Formularios I-797 o I-94 con fecha de vencimiento del , emitidos antes del 5 de febrero de 2025, Cuatro países (El Salvador, Ucrania, Líbano y Sudán) mantienen extensiones vigentes para unos 273 mil inmigrantes, aunque vencen antes de que termine 2026, de acuerdo con Pew Research Center.

Qué hacer en caso de no contar con otro trámite migratorio

Según el gobierno de EE.UU., la vía oficial para evitar la deportación es registrarte en la aplicación CBP Home y solicitar la salida voluntaria. El trámite incluye una revisión de antecedentes.

En caso de aprobarse, el gobierno federal cubre el costo del viaje y ofrece un bono de US$2600 . Ese proceso también condona multas por incumplimiento de una orden de salida previa.

. Ese proceso también condona multas por incumplimiento de una orden de salida previa. Quienes recibieron su autorización de empleo con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, emitida antes del 5 de febrero de 2025 , pueden seguir trabajando de forma legal hasta esa fecha, gracias a un fallo judicial en California.

, pueden seguir trabajando de forma legal hasta esa fecha, gracias a un fallo judicial en California. Pasada esa fecha, o si no se solicita la salida voluntaria, la persona queda expuesta a un proceso formal de deportación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.