La fecha clave de octubre del Uscis que modifica los plazos de presentación de trámites migratorios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció el 23 de octubre como fecha de entrada en vigor de una actualización de su Manual de Políticas, identificada como PA-2026-15. El cambio modificará la forma en que la agencia determina cuándo una presentación puede considerarse realizada dentro del plazo establecido.

Qué cambia con la nueva actualización del Uscis

La actualización recupera el criterio que el Uscis utilizaba antes de 2023 para interpretar la palabra “día”. La regla de extensión cuando una fecha límite coincide con un sábado, domingo o feriado federal quedará reservada para aquellos períodos que la legislación, los reglamentos o las instrucciones de los formularios expresen de manera concreta en una cantidad de días.

Bajo este criterio, si una fecha límite para trámites en papel concluye en fin de semana o día festivo federal, la solicitud se considerará oportuna si se recibe al concluir el siguiente día hábil Facebook Uscis

Cuando un procedimiento tenga un plazo establecido, por ejemplo, de 30 días, y el último día corresponda a un fin de semana o feriado federal, una presentación en papel podrá ser considerada dentro del período permitido si el Uscis la recibe al finalizar la siguiente jornada hábil.

La disposición puede aplicarse a determinados procedimientos migratorios que establecen una cantidad de días para responder o presentar documentación. Entre los ejemplos mencionados se encuentran las respuestas a una Notificación de Intención de Denegación y determinadas presentaciones del formulario I-290B.

Sin embargo, esta posibilidad no se extiende a todos los vencimientos. La agencia diferencia entre un período calculado en días y una condición que forma parte de los requisitos para obtener un beneficio migratorio. Esta distinción resulta relevante para quienes organizan sus solicitudes cerca de una fecha límite.

La extensión no operará para aquellos requerimientos fundamentados en requisitos de elegibilidad sustantivos, tales como cumplir una edad determinada antes de un cumpleaños Uscis.gov

El cambio que afecta a los trámites relacionados con la edad

La actualización elimina el criterio aplicado desde 2023 para determinados requisitos vinculados con la edad. En esos casos, un cumpleaños que coincida con un sábado, domingo o feriado no permitirá trasladar automáticamente el vencimiento al día hábil posterior.

Un ejemplo es la clasificación de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés), para la cual el solicitante debe presentar la petición antes de cumplir 21 años. Con la nueva interpretación, si la persona alcanza esa edad durante un fin de semana o feriado federal, el requisito no se prolongará hasta el siguiente día hábil.

De esta manera, quienes tengan una condición de elegibilidad asociada a una edad determinada deberán considerar la fecha correspondiente al cumpleaños y no podrán aplicar la regla prevista para períodos expresados en una cantidad específica de días.

La norma del Uscis para quienes cumplen 14 años

Qué ocurre con las solicitudes presentadas por internet

Los trámites electrónicos quedan fuera de la extensión al siguiente día hábil. El Uscis considera que una solicitud enviada mediante sus sistemas digitales es recibida en el instante en que el usuario completa el envío, incluso si ese momento corresponde a un sábado, domingo o feriado federal.

Por ese motivo, quienes utilizan una plataforma en línea deben respetar la fecha límite original. El hecho de que las oficinas del Uscis no procesen determinadas presentaciones en papel durante fines de semana o días festivos no modifica la recepción registrada electrónicamente.