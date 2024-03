Escuchar

Los funcionarios de Denver ponen en marcha de manera desesperada estrategias para revertir la crisis migratoria en la ciudad y reducir los gastos destinados a la ayuda humanitaria. Ante esta situación, los servicios para inmigrantes de Mile High City lanzaron una inusual consulta a los propietarios de viviendas en la capital de Colorado: “¿Puedes alojar migrantes en tu casa?”.

Según informes de New York Post, esta semana enviaron correos electrónicos a los propietarios de viviendas en esa ciudad para solicitarles su ayuda y consultarles si pueden albergar a los “recién llegados”, para así sacarlos de los refugios y ubicarlos en propiedades más estables. “Básicamente, escuchen, vamos a tener algunos recién llegados que van a necesitar casa”, dijo Jon Ewing, portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Denver.

Los correos electrónicos llegan una semana después de que Denver cerrara cuatro refugios diferentes para ahorrar 60 millones de dólares Foto de FOX31 Denver

El objetivo de ese mail es medir el interés de las personas por permitir el alquiler de sus residencias a los inmigrantes, pero con un presupuesto limitado. “Tenemos una especie de límite de alquiler: 2000 dólares″, remarcó Ewing.

La crisis migratoria que afronta Denver

Denver cerró hace una semana varios refugios para inmigrantes como parte de un esfuerzo para ahorrar casi US$60 millones. Por su parte, El alcalde Mike Johnston anunció que la ciudad comenzó a disminuir sus servicios para migrantes para bajar el déficit presupuestario actual y reasignar esos fondos.

En ese contexto, Ewing le explicó a Fox News que se buscan alternativas para albergar a los inmigrantes ilegales. El esfuerzo cuenta con el apoyo de organizaciones sin fines de lucro que operan localmente y que ya han ayudado a los más necesitados a encontrar diversas viviendas y salir de los refugios. “Estamos por debajo de 1800 personas en albergues en este momento, que es la primera vez que ese número es tan bajo desde septiembre”, agregó. En enero, esa cifra llegaba a 4500.

Los venezolanos constituyen la gran mayoría de los más de 40.000 migrantes que han llegado desde 2023 Foto de Fox31 Denver

Aunque se esperaba que Denver pagara casi US$180 millones por la crisis migratoria este año, el anuncio de ahorros lo redujo a US$120 millones, según informó Colorado Sun. Con esta situación, la ciudad ha logrado obtener permisos de trabajo para muchos de los inmigrantes, lo que les permite obtener ingresos y contribuir al pago de su alojamiento.

En tanto, la ciudad recibió US$3,5 millones del estado y US$1,6 millones del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para tratar este tema. Además, espera la llegada de US$12,2 millones adicionales en posibles reembolsos del gobierno federal. Las nuevas políticas migratorias surgen después de que Denver enfrentara una situación crítica, con 5000 personas en refugios y casi 200 llegadas diarias a esa zona de Colorado entre diciembre y enero.

Contexto migratorio en Colorado

Considerada como una ciudad santuario, Denver recibe una gran influencia de inmigrantes al año. Sin embargo, no todo el estado les da la bienvenida. En ese sentido, los comisionados del condado de El Paso no dejaron lugar a malas interpretaciones: los inmigrantes no son bienvenidos en Colorado Springs.

Lo mismo ocurrió con Monument, un pueblo ubicado 85 kilómetros al sur de la capital estatal. Allí se votó a favor de continuar con su estatus de pueblo no santuario para inmigrantes en Estados Unidos. Según explicó el alcalde Mitch LaKind, en diálogo con Fox News, esta medida restrictiva tiene como objetivo que gran parte de los fondos de los contribuyentes no se desvíen para abordar las problemáticas de inmigración.

Denver anunció impactos en los presupuestos de la ciudad tras el fracaso del acuerdo fronterizo AP/David Zalubowski

Por su parte, Denver mantiene sus puertas abiertas. De acuerdo a Fox News, más de 38.500 inmigrantes, la mayoría de ellos que han huido de la agitación política y la pobreza en Venezuela, pasaron en 2023 por esa ciudad, que lleva gastados US$42 millones, gran parte en alquileres de habitaciones en siete hoteles diferentes para que los recién llegados tengan un lugar para dormir.