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La ley es clara: el fallo contra el ICE que prohíbe al IRS compartir información de inmigrantes

Un tribunal federal ratificó que el intercambio de datos violó una ley posterior al Watergate que protege la privacidad de los contribuyentes, incluidos los extranjeros con estatus irregular en el país

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El ICE había solicitado más de 1,2 millones de registros al IRS
El ICE había solicitado más de 1,2 millones de registros al IRSImagen generada con IA

Un tribunal de apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó por unanimidad la prohibición al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de compartir información confidencial de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La jueza Cornelia Pillard determinó que el procedimiento adoptado bajo la administración Trump “violó la ley federal de numerosas maneras”.

Qué determinó el tribunal sobre el IRS y el ICE

  • El panel de tres jueces confirmó el fallo de un tribunal inferior que declaró ilegal el mecanismo usado para responder a los pedidos masivos del ICE, según informó Reuters.
  • La jueza Pillard señaló que el procedimiento “automatiza la revisión de millones de registros sin ninguna verificación individual” para garantizar el cumplimiento legal.
  • Según Reuters, la falla más grave fue que ni siquiera se exigía al ICE aportar una dirección real y válida del contribuyente, como marca la ley.
Según el ICE, la falla más grave fue que ni siquiera se exigía al ICE aportar una dirección válida del contribuyente
Según el ICE, la falla más grave fue que ni siquiera se exigía al ICE aportar una dirección válida del contribuyenteICE

El alcance del acuerdo entre ambas agencias federales

  • El ICE había solicitado más de 1,2 millones de registros al IRS.
  • La agencia tributaria ya había entregado las direcciones de 47.289 contribuyentes antes de que se frenara el mecanismo, de acuerdo con Reuters.
  • El intercambio se originó en un acuerdo firmado por ambas entidades en julio de 2025.
  • Una auditoría de la oficina del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (Tigta, por sus siglas en inglés) detectó errores de precisión en la identificación de las personas incluidas en las listas.

El antecedente de Watergate en el acuerdo entre el ICE y el IRS

  • El marco de confidencialidad del IRS se estableció tras el escándalo de Watergate, que culminó con la renuncia de Richard Nixon en 1974, tras el uso indebido de datos fiscales para acosar a opositores políticos.
La confidencialidad del IRS se estableció tras el escándalo de Watergate tras la renuncia de Richard Nixon
La confidencialidad del IRS se estableció tras el escándalo de Watergate tras la renuncia de Richard Nixon MIKE SARGENT - AFP FILES
  • “El escándalo de Watergate puso al descubierto abusos del poder ejecutivo con la información de los contribuyentes estadounidenses para acosar a los enemigos del gobierno”, escribió Pillard en su opinión de 32 páginas.

Las reacciones tras el fallo

  • Skye Perryman, de Democracy Forward, que representó a los demandantes, dijo que el tribunal “actuó para detener este comportamiento ilegal”.
  • Nandan Joshi, abogado de Public Citizen, sostuvo que “el tribunal reconoció correctamente que las personas que no son ciudadanas tienen los mismos derechos de privacidad sobre sus declaraciones de impuestos que la ley federal concede a todos los contribuyentes”.
  • Un portavoz del DHS declaró que la agencia no está de acuerdo con el fallo y que “seguirá utilizando todas las herramientas legales disponibles para localizar y expulsar a los inmigrantes ilegales con órdenes de expulsión definitivas”, según lo citado por Reuters.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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