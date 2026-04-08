Temor al ICE: la encrucijada que enfrentan miles de inmigrantes que deben declarar taxes al IRS

Muchos inmigrantes con Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) evitan declarar impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por temor a que sus datos sean compartidos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los expertos advierten que esta decisión perjudica el historial de presencia física y solvencia moral ante jueces migratorios.

La importancia de hacer la declaración de impuestos ante el IRS, según expertos

“He visto una disminución con las personas que tienen el ITIN. Hay personas que están indecisas”, dijo a Telemundo Houston Carlos Argueta, preparador de impuestos.

Un ITIN, o Número de Identificación Personal del Contribuyente, es un número utilizado para el trámite de los impuestos, Consulados El Salvador

Sin embargo, agregó: “Yo les puedo decir que no tengan ese temor, que el IRS no está compartiendo ninguna información personal al gobierno”.

El experto aseguró que el cumplimiento tributario fortalece los argumentos de defensa frente a posibles problemas con la ley en el futuro.

A su vez, aclaró que la información personal no fluye directamente hacia otras agencias gubernamentales para fines de persecución.

La declaración de impuestos funciona como una prueba sobre la permanencia constante y el trabajo en el país.

Según Naimeh Salem, abogada de inmigración, estos documentos respaldan remedios legales que exigen evidencia de presencia física durante todo el año.

“En Estados Unidos hay muchísimos, muchísimos remedios migratorios que piden presencia física, pruebas de eso, evidencias. Y los impuestos son una prueba muy buena porque demuestran que estuviste todo el año aquí trabajando”, aseguró Salem a Telemundo.

Y agregó: “Si en algún momento tienes un problema con la ley, estar al día con tus impuestos incluso puede ser tu mejor argumento”.

Qué hacer si todavía no presenté mi declaración de impuestos en EE.UU.

En caso de que un migrante todavía no haya hecho su declaración de impuestos en EE.UU. y no sepa por dónde empezar, existen organizaciones que pueden brindar asistencia gratuita y asesoramiento para llevar a cabo el trámite.

Es importante tener en cuenta que, según el sitio web oficial del IRS, la fecha límite para hacer la declaración de impuestos este 2026 es el 15 de abril.

Sin embargo, para quienes cumplan con los requisitos pertinentes, puede corresponder una prórroga en el plazo, la cual extendería el límite hasta el 15 de octubre.

El IRS estableció el 15 de abril como fecha límite para declarar los impuestos Freepick

A su vez, la agencia federal advierte que el incumplimiento con la obligación de presentar los impuestos en la nación norteamericana puede terminar en sanciones.

Cuáles son las multas por no presentar la declaración de impuestos a tiempo en EE.UU.

Aquellas personas que no entreguen su declaración de impuestos antes del 15 de abril y tampoco hayan solicitado una prórroga, enfrentarán multas que pueden variar según el caso.

El IRS indica que, para personas físicas y en la mayoría de los casos, el recargo es del 5% del impuesto adeudado, menos cualquier tasa pagada a tiempo y créditos disponibles, por cada mes que la declaración se retrasa. El máximo acumulable es de 25%.

De todas formas, la sanción tiene intereses, por lo que mientras no se pague el monto siempre subirá.

En caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con la multa, puede realizar un reclamo de manera legal y comunicarse al número de teléfono que proporciona la entidad o enviar un correo.