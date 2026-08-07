Atención migrantes en California: los tres datos personales que podrían quedar en manos del ICE

El gobierno de California presentó una demanda para frenar una iniciativa de la administración Trump que permitiría compartir información de beneficiarios del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) con agencias federales. En ese sentido, ciertos datos podrían quedar en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Qué datos personales podrían quedar en manos del ICE

La acción judicial, encabezada por el fiscal general Rob Bonta junto con una coalición de estados, cuestionó un aviso emitido por la Administración para Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés). Este organismo anunció su intención de habilitar el intercambio de registros de personas que reciben esta asistencia económica.

El fiscal general de California demanda a la administración de Trump

Según las autoridades de California, la medida podría facilitar el acceso del ICE a información utilizada para administrar un programa destinado a familias con bajos ingresos. Esto abriría un nuevo frente de disputa entre el estado y el gobierno federal.

De acuerdo con Bonta, existen tres tipos de información que podrían ser compartidos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) si la medida entra en vigor:

El número de Seguro Social

El estado civil

Datos sobre los ingresos de los beneficiarios

El fiscal general expresó que una de las principales preocupaciones es el posible uso de esos datos para identificar a padres indocumentados cuyos hijos, ciudadanos estadounidenses, reciben legalmente ayuda mediante el programa TANF para cubrir necesidades básicas. California sostuvo que la transferencia de esa información excede las facultades previstas por la legislación que regula el programa.

“La administración Trump está explotando un programa diseñado para garantizar que los niños no pasen hambre y para ayudar a las familias necesitadas a salir adelante, con el fin de impulsar su programa de vigilancia masiva. Es cruel, innecesario e ilegal”, dijo Bonta en un comunicado.

La demanda de California contra el intercambio de información

La presentación fue realizada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia con el objetivo de impedir que los registros de TANF sean compartidos con otras dependencias federales, incluidos el DHS y el ICE. La demanda argumentó que la ACF carece de autoridad legal para autorizar una divulgación amplia de información personal.

Además, afirmó que la decisión incumple disposiciones de la Ley de Privacidad, de la Ley del Seguro Social y de otras normas federales que resguardan datos sensibles. La coalición de estados también sostuvo que la medida resulta arbitraria porque, según indicaron, no incorpora una explicación suficiente sobre sus efectos ni evalúa el impacto que podría tener sobre familias que dependen de este programa de asistencia.

El estado de California interpuso una demanda para bloquear este intercambio de datos Collage: Foto de ICE - Freepick (DC Studio)

Los estados que participan en la demanda contra el gobierno federal son:

California

Nueva York

Arizona

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawái

Illinois

Kentucky

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Oregon

Pensilvania

Rhode Island

Vermont

Virginia

Washington

Wisconsin

Distrito de Columbia

El grupo sostuvo que permitir el acceso del DHS a los registros podría reducir la confianza de las comunidades en los programas sociales y desalentar a personas que cumplen los requisitos para solicitar beneficios. Esto, según la demanda, incrementaría la presión sobre los sistemas estatales de asistencia.

En California, alrededor de 350.000 familias reciben apoyo del programa TANF cada mes. A nivel nacional, el programa distribuye aproximadamente US$16.000 millones anuales mediante subvenciones destinadas a los estados.

Otras acciones legales impulsadas por California contra la administración Trump

La demanda se suma a otras iniciativas promovidas por la oficina de Bonta frente a políticas federales relacionadas con el acceso a información personal. Entre ellas figura un escrito presentado junto a otros fiscales generales para impedir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comparta direcciones e información confidencial de contribuyentes con el ICE.

El programa TANF constituye una de las mayores fuentes de asistencia económica para familias estadounidenses de bajos ingresos Magnific

Según la postura de California y de la coalición interestatal, utilizar datos tributarios con fines migratorios podría afectar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. También, la medida provocaría una disminución de la recaudación y generaría efectos sobre distintos programas estatales que dependen de esa información.

El informe anual del Departamento de Justicia de California también indicó que, durante los primeros 18 meses de litigios contra medidas de la administración Trump, la oficina del fiscal general presentó 82 demandas. Bonta lideró o codirigió 55 de esos casos y promovió más de 120 escritos de apoyo en procesos judiciales vinculados con políticas federales.