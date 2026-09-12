Buenas noticias para los migrantes: confirman que el IRS no puede compartir información al ICE

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ratificó por unanimidad la prohibición al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de compartir información confidencial de los contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La resolución beneficia a los migrantes que temían por sus datos personales.

El acuerdo de datos del IRS y el ICE violó la ley, según una jueza

El tribunal de apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia ratificó por unanimidad la decisión de un tribunal inferior que impacta en la colaboración con la agencia encargada de realizar los controles migratorios. En concreto, confirmó la prohibición de utilizar el procedimiento creado para responder a las solicitudes masivas del ICE.

La decisión del tribunal de apelaciones ratificó la prohibición al IRS de compartir información de los contribuyentes con el ICE Archivo

En el fallo, la jueza Cornelia Pillard afirmó que los procedimientos que el IRS adoptó bajo la administración Trump “violaron la ley federal de numerosas maneras”, según informó Reuters.

Asimismo, sostuvo que esta práctica “automatiza la revisión de millones de registros sin ninguna verificación individual ni ningún otro medio para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales para la divulgación de la información de cada contribuyente”.

Antes del freno judicial, el ICE había solicitado más de 1,2 millones de registros al IRS, y la agencia tributaria ya había alcanzado a entregar las direcciones de 47.289 contribuyentes. El envío de datos surgió como parte de un acuerdo que ambas entidades habían firmado en 2025.

No obstante, una auditoría desarrollada por la oficina del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglas en inglés) detectó problemas de precisión y errores en la identificación de las personas incluidas en las listas.

Qué establece la legislación federal sobre la colaboración del IRS con el ICE

Actualmente, la legislación federal resguarda la información compilada por la agencia recaudadora de impuestos, lo que incluye domicilios, niveles de ingresos y datos familiares.

El marco legal de confidencialidad se estableció tras el caso Watergate de 1972, que culminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. A raíz del uso indebido de datos fiscales para acosar a opositores, el Congreso aprobó reglas que restringen el traspaso de información del IRS a otras agencias federales.

La jueza dijo que el proceso del IRS para compartir información con el ICE es ilegal Imagen ilustrativa generada con IA

“El escándalo de Watergate puso al descubierto abusos del poder ejecutivo con la información de los contribuyentes estadounidenses para acosar a los enemigos del gobierno”, escribió Pillard en la opinión de 32 páginas.

Grupos celebraron el fallo sobre el IRS y el ICE y el DHS respondió

La decisión judicial del panel de tres jueces liderado por Pillard fue celebrada por los grupos de defensa de los derechos de migrantes que interpusieron la demanda. Skye Perryman, referente de Democracy Forward, que representó a los demandantes, expresó que estaba satisfecha de que el tribunal “haya actuado para detener este comportamiento ilegal”.

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A su vez, Nandan Joshi, abogado de Public Citizen, uno de los grupos que participó en la demanda, festejó la decisión en un comunicado. “El tribunal reconoció correctamente que las personas que no son ciudadanas tienen los mismos derechos de privacidad sobre sus declaraciones de impuestos que la ley federal concede a todos los contribuyentes”, escribió.

Desde el gobierno federal, los funcionarios cuestionaron la determinación. Citado por Reuters, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que no está de acuerdo con el fallo y que “seguirá utilizando todas las herramientas legales disponibles para localizar y expulsar a los inmigrantes ilegales con órdenes de expulsión definitivas”.